V Turčiji več kot 260 ur po potresu iz ruševin rešili tri moške

Več kot 260 ur po potresu so v mestu Antakya na jugu Turčije iz ruševin potegnili še tri preživele, med njimi 14-letnika, so danes sporočile turške oblasti. Silovit potres, ki je 6. februarja prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je sicer po najnovejših podatkih zahteval več kot 44.000 življenj.

Turški minister za zdravje Fahrettin Koca je na Twitterju sporočil, da so 261 ur po potresu iz ruševin v središču Antakyje, prestolnice province Hatay, rešili 33-letnega in 26-letnega moškega. Oba so reševalci rešili iz ruševin iste stavbe. Minister je povedal, da so ju takoj odpeljali v bolnišnico.

Uro pred tem, 260 ur po potresu z magnitudo 7,8, so iz ruševin stavbe v Antakyi »po intenzivnih prizadevanjih« potegnili tudi 14-letnega fanta, je sporočil minister. Dodal je, da je najstnik, ki mu je ime Osman, prestal operacijo v lokalni bolnišnici, ni pa navedel kako zahtevna je bila. Na fotografiji je bilo sicer videti, da je pri zavesti.

Zadnje število mrtvih preseglo 44.000

Zadnje uradno število smrtnih žrtev potresa z magnitudo 7,8, ki je 6. februarja ob 4. uri po lokalnem času prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je danes preseglo 44.000. Turška služba za nesreče Afad je sporočila, da je v Turčiji zahteval 38.044 življenj. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa je v Siriji umrlo najmanj 5900 ljudi. Več deset tisoč ljudi je bilo v potresu ranjenih, več tisoč jih pogrešajo.

Verjetno ene zadnjih preživelih, ki so jih našli reševalci, saj se iskanje postopoma končuje, so rešili v provinci Hatay v okolici Antakye, blizu sirske meje.

Ljudje sicer lahko brez vode običajno preživijo približno 72 ur. Zato so morali tisti, ki jih zdaj še vedno rešujejo, po mnenju zdravnikov v ruševinah najti kakšno zalogo vode.