V Trstu odjeknili streli, spopadli so se državljani Kosova in Albanije

V Trstu je danes prišlo do streljanja, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. Italijanska policija je kmalu po incidentu aretirala dve osebi. Do streljanja je prišlo, ko sta se sprli dve skupini državljanov Kosova in Albanije.



Poškodovanih je sedem ali osem ljudi, od tega dva huje, poroča italijanska javna radiotelevizija Rai. Ena oseba je bila ustreljena v prsni koš in je huje poškodovana.



Priča je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedala, da je spopad trajal približno deset minut in da so osumljenci kot orožje uporabili tudi železne palice, stole in barske stole.

