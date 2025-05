V Trebnjem zaznali potres, ki je stresel Grčijo: »Nevarnost cunamija, umaknite se!« (FOTO)

V noči na sredo, 14. maja, ob 0.51 po srednjeevropskem času, je območje vzhodno od Krete stresel močan potres, ki ga je zaznala tudi opazovalnica šolske mreže potresnih opazovalnic v Trebnjem.

Po podatkih mednarodnih seizmoloških služb je imel potres magnitudo 6,1 in epicenter v bližini otoka Kasos v Egejskem morju, na globini približno 71 kilometrov.

Potresni sunek je zabeležila tudi slovenska RaspberryShake seizmološka postaja, nameščena v osnovni šoli v Trebnjem, ki sodeluje v mednarodni mreži državljanske znanosti. Gre za pomemben podatek, saj kaže na obseg seizmičnega dogajanja, ki se širi daleč onkraj območja epicentra.

Opozorilo pred cunamijem in poziv k evakuaciji

Grške oblasti so po potresu prebivalce pozvale, naj se nemudoma umaknejo stran od obale zaradi tveganja za cunami. »Na vašem območju je tveganje nastanka cunamija. Takoj se umaknite stran od obale,« je zapisano v uradnem opozorilu.

Čeprav ni bilo poročil o večjih valovih ali gmotni škodi, so se mnogi prebivalci otokov, vključno s Kreto in Rodosom, ponoči umaknili na varnejše lokacije.

Epicenter potresa je bil v bližini majhnega otoka Kasos, ki leži med Kreto in Rodosom ter šteje približno tisoč prebivalcev. Kljub izoliranosti je tresenje povzročilo paniko med domačini, a večjih poškodb ali žrtev niso zabeležili. Grška Nacionalna observatorija je sicer ocenila magnitudo potresa na 5,9, medtem ko mednarodne službe poročajo o magnitudi 6,1.

Tresenje čutili tudi drugod po regiji

Po navedbah grškega seizmologa prof. Efthymiosa Lekkasa so potres močno čutili na Kreti, Rodosu, Kosu in v jugovzhodnem Egejskem morju. Čutili so ga tudi v bolj oddaljenih krajih – vse od Egipta, Izraela in jugozahodne Turčije pa do južne Italije. »Potres se je zgodil vzdolž tako imenovanega grškega loka, kjer se stikata afriška in evrazijska tektonska plošča,« je pojasnil Lekkas. Ob tem je poudaril, da trenutno ni dokazov o povezavi tega potresa s povečano seizmično aktivnostjo na vulkanskem otoku Santorini ali v Turčiji.