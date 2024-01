V tem mestu blizu Slovenije vas bo drago stalo, če boste pljunili na tla

Če vas v pristaniškem mestu Tržič, nedaleč od Slovenije, zalotijo pri pljuvanju na tla, vam grozi do 200 evrov globe. Županja Anna Maria Cisint s tem nadaljuje uvajanje ukrepov, ki naj bi zagotovili bolj čisto mesto, poročajo italijanski mediji.

Županja v okviru novega odloka za čistost in spodobnost predvideva od 30 do 200 evrov globe za vse, ki jih bodo ujeli pri pljuvanju na javne površine.

Mesto je že lani uvedlo prepoved odmetavanja cigaretnih ogorkov na ulice, pri čemer je zagroženo do 120 evrov kazni. Skupno so v lanskem letu sicer oglobili 16 ljudi, ki so kljub prepovedi ostanek pokajene cigarete odvrgli na tla.