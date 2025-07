V tem istrskem mestu vas bo sprehajanje v kopalkah drago stalo

Pulj je še ena v vrsti destinacij, kjer so se odločili, da bodo uvedli kazni za nedostojno vedenje, sem pa spada tudi sprehajanje po mestu v kopalkah. Kazni bodo veljale tako za domačine kot tujce, mestne oblasti pa so delile tudi podrobnosti novega odloka: »Odločba o komunalnem redu določa, da je sprehajanje v kopalkah, brez oblačil ali brez dela oblačil prepovedano znotraj zaščitene kulturnozgodovinske cone mesta Pulj, fizična oseba, ki odloka ne spoštuje, pa se kaznuje z globo od 39,82 do 132,72 evra.«

V Pulju in celotni istrski županiji je sicer nošenje oblačil obvezno na vseh javnih mestih, višina globe pa se določi skladno z zakonom o javnem redu, običajno znaša od nekaj deset do nekaj sto evrov. Prav tako je treba upoštevati posamezne prepovedi vstopa v kopalkah na tistih mestih, kjer tovrstno garderobo prepoveduje znak, običajno gre za trgovine, banke, pošte in druge javne ustanove, pa tudi bare in restavracije.

Največ prepovedi v Splitu

O prepovedih in kaznih opozarja tabla. FOTO: Bralka

Največje mesto v hrvaški Istri je sicer eno izmed mnogih pri naših južnih sosedih, ki se je odločilo za omenjeno pravilo. V Splitu je denimo prepovedano uživanje alkohola na javnih površinah v starem mestnem jedru ter v bližini šol in vrtcev, kazen pa znaša 300 evrov. Prav tako ni dovoljeno plezati na spomenike in druge znamenitosti ter kopanje v fontanah. Tudi v tem primeru je zagrožena globa 300 evrov, prav toliko vas bo v Splitu stalo bruhanje na javnih površinah. Prepovedano je tudi spanje v parkih, na travnikih, trgih, parkiriščih in na drugih javnih površinah, kar se kaznuje s 150 evri.

Globe za nedostojno obnašanje pa so veliko višje na Hvaru, natančneje v mestu Hvar. Česa vse tam ne smete početi in koliko vas po kršitev stala, sicer oznanja velika tabla pred vstopom v mesto. Tako boste denimo izvedeli, da boste za sprehajanje v kopalkah odšteli 600 evrov, sto evrov manj vas bo stalo, če se boste le delno zakrili, za uživanje alkohola in hrane na javnih površinah, ki niso restavracije ali bari, pa znaša globa 700 evrov.

Tudi drugod po Evropi

Hrvaška seveda ni edina evropska turistična destinacija s tovrstnimi kaznimi. V priljubljenem portugalskem obmorskem mestu Albufeira vas bo sprehajanje v kopalkah po mestnem središču že veliko bolj udarilo po žepu, saj tam globa znaša kar 1500 evrov. Z nekaj stotaki so kaznovani tisti, ki na ulici uživajo alkoholne pijače, urinirajo in pljuvajo, na mnogih plažah pa so prepovedani glasna glasba in uporaba zvočnikov, za kar je zagrožena globa v višini 36.000 evrov.

V vedno več delih Španije so omenjenim prepovedim, ki veljajo na Portugalskem in na Hrvaškem dodali še prepoved kajenja na plažah, kršitev vas bo stala do 2000 evrov, v nekaterih regijah Španije pa boste globo plačali tudi v primeru, da z brisačo pokrijete ležalnik, ga tako rezervirate, nato pa izginete za več ur. Takšno početje vas bo stalo do 250 evrov.