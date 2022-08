V tem delu Iste je polno skritih plaž in več kot 300 odtisov dinozavrov

Pula oziroma po naše Pulj je največje mesto v Istri, ki je hkrati pomembno civilno in vojaško hrvaško pristanišče. Mesto leži v zalivu na jugu istrskega polotoka. Pulj je hkrati ena izmed občin, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske manjšine v Istri. Mesto se lahko pohvali z mirnim morjem in lepo naravo. Podnebje je blago. Prevladujoče dejavnosti, po katerih slovi mesto, so vinarstvo, ribištvo, ladjedelništvo in turizem. Ob sprehodu po mestu lahko opazimo številne zgradbe iz rimskih časov. Med njimi je najbolj prepoznan amfiteater Arena iz prvega stoletja, ki je šesti največji amfiteater na svetu. V poletnem času se na ulicah Pulja odvijajo številne kulturne prireditve.

