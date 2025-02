V tej evropski državi strelski pohod: »Obseg poškodb ni znan. Operacija je v teku« (FOTO)

V streljanju na šoli v Orebru v osrednji Švedski je bilo danes ranjenih najmanj pet ljudi, je sporočila švedska policija. Po njenih navedbah še ni jasno, kako hude poškodbe so utrpeli. Policija je sprva sporočila, da so bili ustreljeni štirje ljudje. Nekaj minut pozneje je število povečala na pet, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mesto Orebro leži približno 200 kilometrov zahodno od švedske prestolnice Stockholm.

»Obseg poškodb ni znan. Operacija je v teku,« je še sporočila policija in dodala, da incident obravnava kot poskus umora, požig in hujše kaznivo dejanje z orožjem.

Okoliške prebivalce je pozvala, naj se območja šole izogibajo. Ob tem so iz varnostnih razlogov začasno zaprli druge šole v bližini.

Resen incident

Švedski pravosodni minister Gunnar Strommer je za javno radiotelevizijo SVT dogodek označil za zelo resen.

FOTO: Kicki Nilsson Afp

Po poročanju britanskega BBC in švedske tiskovne agencije TT naj bi do streljanja prišlo v centru za izobraževanje odraslih. Ti so na Švedskem znani pod imenom Komvux.

Strelec mrtev?

Nekateri švedski mediji medtem poročajo, da je na območju prišlo do streljanja med policisti in domnevnim storilcem. Slišati naj bi bilo tudi strele iz avtomatskega orožja. Tabloid Expressen in agencija TT poročata tudi, da je domnevni storilec umrl, česar policija ni potrdila.