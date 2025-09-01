V tej državi proizvedejo največ piva

Pivo je ena najbolj priljubljenih pijač v Evropi, letno proizvedene količine pa se merijo v milijardah litrov. Po zadnjih podatkih za leto 2024 so države Evropske unije proizvedle skupno 32,7 milijarde litrov piva, ugotavlja Eurostat.

Po objavljenih podatkih je Nemčija na vrhu lestvice s kar 7,2 milijarde litrov proizvedenega piva. Španija je na drugem mestu s 4 milijardam litrov, na tretjem mestu je Poljska s 3,4 milijarde litrov. Sledi Nizozemska, ki je leta 2024 proizvedla 2,2 milijarde litrov piva. Belgija je zelo blizu z 2,1 milijarde litri, Francija nekoliko manj z 2 milijardama litrov. Češka, znana po pivovarski tradiciji, ga je proizvedla 1,9 milijarde litrov, Italija 1,7 milijarde. Romunska proizvodnja je dosegla 1,5 milijarde litrov, poroča Index.hr.

Med državami z manjšo, a še vedno pomembno proizvodnjo so Portugalska z 845 milijoni litrov, Avstrija s 788 milijoni, Danska s 624 milijoni in Madžarska s 495 milijoni litrov. Bolgarija je leta 2024 proizvedla 471 milijonov litrov, Grčija 434 milijonov, Švedska 382 milijonov in Finska 353 milijonov litrov piva. Hrvaška je v tej študiji med državami z manjšo proizvodnjo piva – na 20. mestu s 321 milijoni litrov proizvedenega piva v letu 2024. Pod Hrvaško so še Litva s 306 milijoni litrov, Slovaška s 168 milijoni, Irska s 115 milijoni, Estonija s 110 milijoni in Latvija, ki je na dnu seznama, s 75 milijoni litrov proizvedenega piva. Podatkov za Slovenijo ni zaradi zaupnosti, navaja Eurostat.

Nizozemska je ohranila status največje izvoznice piva v EU, saj je lani izvozila skupno 1,5 milijarde litrov alkoholnega piva, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej. Tesno sta ji sledili Nemčija in Belgija, vsaka z izvozom 1,4 milijarde litrov., nato Češka in Irska z 0,6 oziroma 0,5 milijarde litrov.

Francija še naprej ostaja največja uvoznica alkoholnega piva, lani ga je uvozila 0,8 milijarde litrov. Tesno ji je sledila Italija z več kot 0,7 milijarde litrov, Španija in Nemčija sta uvozili skoraj 0,6 milijarde litrov. Nizozemska je uvozila skoraj 0,5 milijarde litrov piva.