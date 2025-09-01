PODATKI EUROSTATA

V tej državi proizvedejo največ piva

Države EU so lani proizvedle skupno 32,7 milijarde litrov piva.
Fotografija: Pivo je ena najbolj priljubljenih pijač v Evropi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Pivo je ena najbolj priljubljenih pijač v Evropi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

I. R.
01.09.2025 ob 15:10
I. R.
01.09.2025 ob 15:10

Pivo je ena najbolj priljubljenih pijač v Evropi, letno proizvedene količine pa se merijo v milijardah litrov. Po zadnjih podatkih za leto 2024 so države Evropske unije proizvedle skupno 32,7 milijarde litrov piva, ugotavlja Eurostat.

Po objavljenih podatkih je Nemčija na vrhu lestvice s kar 7,2 milijarde litrov proizvedenega piva. Španija je na drugem mestu s 4 milijardam litrov, na tretjem mestu je Poljska s 3,4 milijarde litrov. Sledi Nizozemska, ki je leta 2024 proizvedla 2,2 milijarde litrov piva. Belgija je zelo blizu z 2,1 milijarde litri, Francija nekoliko manj z 2 milijardama litrov. Češka, znana po pivovarski tradiciji, ga je proizvedla 1,9 milijarde litrov, Italija 1,7 milijarde. Romunska proizvodnja je dosegla 1,5 milijarde litrov, poroča Index.hr.

7,2 milijarde litrov piva je proizvedla Nemčija.

Med državami z manjšo, a še vedno pomembno proizvodnjo so Portugalska z 845 milijoni litrov, Avstrija s 788 milijoni, Danska s 624 milijoni in Madžarska s 495 milijoni litrov. Bolgarija je leta 2024 proizvedla 471 milijonov litrov, Grčija 434 milijonov, Švedska 382 milijonov in Finska 353 milijonov litrov piva. Hrvaška je v tej študiji med državami z manjšo proizvodnjo piva – na 20. mestu s 321 milijoni litrov proizvedenega piva v letu 2024. Pod Hrvaško so še Litva s 306 milijoni litrov, Slovaška s 168 milijoni, Irska s 115 milijoni, Estonija s 110 milijoni in Latvija, ki je na dnu seznama, s 75 milijoni litrov proizvedenega piva. Podatkov za Slovenijo ni zaradi zaupnosti, navaja Eurostat.

Nizozemska je ohranila status največje izvoznice piva v EU, saj je lani izvozila skupno 1,5 milijarde litrov alkoholnega piva, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej. Tesno sta ji sledili Nemčija in Belgija, vsaka z izvozom 1,4 milijarde litrov., nato Češka in Irska z 0,6 oziroma 0,5 milijarde litrov.

Francija še naprej ostaja največja uvoznica alkoholnega piva, lani ga je uvozila 0,8 milijarde litrov. Tesno ji je sledila Italija z več kot 0,7 milijarde litrov, Španija in Nemčija sta uvozili skoraj 0,6 milijarde litrov. Nizozemska je uvozila skoraj 0,5 milijarde litrov piva.

