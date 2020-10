V teh luksuznih prostorih se zdravi Trump, zanj skrbi 7000 ljudi (FOTO)

Stanje ameriškega predsednika, okuženega s koronavirusom, je po navedbah zdravnikov dobro, in četudi je sprva sporočil, da bo okreval doma in tam nadaljeval delo, so ga manj kot 24 ur pozneje prepeljali v vojaško bolnišnico Walterja Reeda v Washingtonu Trampa zdravijo najboljši in najbolj cenjeni zdravniki v ZDA, skupaj pa naj bi zanj skrbelo okoli 7000 ljudi, piše Daily Mail. Nastanjen je v enem od šestih luksuznih predsedniških apartmajev, ki so v medicinskem centru, v sklopu katerega sicer potekajo tudi intenzivne raziskave in razvoj cepiva proti novemu koronavirusu, namenjeni visokim gostom in predstavnikom Bele hiše.To razkošno bolniško stanovanje je opremljeno z najsodobnejšo varnostno in medicinsko opremo. Tako pravi admiralka, ki je bila osebna zdravnicain. Zadnji predsednik, ki je potreboval hospitalizacijo v tej bolnišnici, je bil sicer, ko je bil težko ranjen v atentatu leta 1981.V predsedniškem krilu so poleg sobe za okrevanje s bolniško posteljo tudi ambulanta, sprejemnica za goste, delovna soba, kuhinja, jedilnica in konferenčna soba. Fotografije so sicer iz leta 2007.