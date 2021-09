V Sudanu spodletel državni udar

Mediji v Sudanu poročajo o spodletelem poskusu udara v bližini prestolnice Kartum. Glede na navedbe oblasti naj bi vojska v jutranjih urah preprečila strmoglavljenje oblasti v državi. Na ulicah glavnega mesta je veliko število vojaških vozil, podrobnosti o voditeljih udara in motivih pa niso znane.



»Prišlo je do neuspešnega poskusa udara, ljudje bi se mu morali postaviti po robu,« po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poročajo državni mediji. Voditelji udara naj bi med drugim poskušali zavzeti poslopje državnih medijev, a jim ni uspelo.

V Sudanu je 30 let s trdo roko vladal Omar al Bašir, dokler ga ni leta 2019 po množičnih protestih vojska odstavila. Civilna družba je nato skupaj z vojsko oblikovala prehodno vlado.



Krhko tranzicijo zaznamujejo politične delitve in kronični gospodarski problemi, ki izhajajo še iz časa Baširjevega režima. V zadnjih mesecih je vlada sprejela niz strogih ekonomskih reform za odpis dolga s strani Mednarodnega denarnega sklada.

Proti reformam in vse višjim cenam življenjskih stroškov občasno izbruhnejo protesti.

