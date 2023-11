V steklenički pijače, zaradi katere je 19-letnik pristal v bolnišnici, našli to strupeno snov

Pisali smo, da so na Reki poročali o zastrupitvi v enem od gostinskih lokalov, ko je v soboto po zaužitju gazirane pijače Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 19-letnik zaradi opeklin požiralnika pristal v bolnišnici. Pri poškodbah v Zagrebu pa je šlo za kokakole, kupljene v avtomatu oziroma v trgovini.

Po poročanju hrvaške televizije HRT so danes objavljeni rezultati analize pokazali, da v kokakoli iz Zagreba in vzorcih pijače Römerquelle iz gostinskega lokala na Reki niso našli ničesar sumljivega. Nekaj ur pozneje pa so sporočili, da se analiza pijače iz steklenice, iz katere je pil omenjeni najstnik na Reki, ujema s fizikalno-kemijskimi lastnostmi tekočine iz plastenke, ki so mu jo postregli. Z analizo pa je bilo ugotovljeno, da gre za močno alkalno vodno raztopino (pH=13,6).

»Na podlagi ugotovljene kemične sestave lahko sklepamo, da gre za sredstvo za pranje in/ali razmaščevanje. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da 20 nespornih steklenic iste pijače, prejetih v originalni embalaži, vsebuje prozorne tekočine s pH 3,5, kar ustreza pH-vrednostim teh vrst pijač. V zvezi s prvim prijavljenim dogodkom na območju PU Zagreb od 7. novembra je bil opravljen tudi strokovni pregled tekočine iz plastenke brezalkoholne pijače in ugotovljeno je bilo, da ima tekočina iz plastenke pH 2,59, kar je tudi običajno za tovrstne pijače, v tekočini pa niso bile zaznane spojine, ki bi bile nenavadne za tovrstne pijače,« so sporočili s policije, pišejo hrvaški mediji.

Minister za zdravje: Gre za sabotažo

Minister za zdravje Vili Beroš medtem ne verjame, da gre za sabotažo. To je ocenil na podlagi vrste poškodb, razširjenosti in dejstva, da je gre v vseh primerihza isto podjetje, je dejal za HRT.

Čudna pa se mu zdi razširjenost primerov. Poškodbe, med drugim akutne poškodbe sluznice prebavnega trakta, so namreč potrdili v Varaždinu, Zagrebu, na Reki in v Splitu, je pa šlo v veliki večini za lažje primere. Nenavadno se mu zdi tudi, da so pili različne pijače, ki so jih polnili v različnih državah.

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina so v desetih bolnišnicah po državi doslej obravnavali skupno 34 ljudi zaradi suma zastrupitve z gaziranimi pijačami, od katerih so imeli štirje erozivne poškodbe. V bolnišnici sta ostali dve osebi. Edini huje poškodovan je 19-letnik z Reke.

»Ni razlogov za paniko«

Na omrežju X je dodal, da se je v velikem številu primerov pokazalo, da zdravstvene težave niso bile posledica zaužitja pijače in da zato »ni razloga za paniko«. »Pristojni organi bodo še naprej delovali usklajeno in analizirali vse vzorce,kot tudi okoliščine primera na Reki, da bodo državljani varni,« je dodal.

Podjetje Coca-Cole na Hrvaškem je na podlagi odločbe državnega inšpektorata v sredo iz prodaje začasno umaknilo serijo kokakole Original Taste v pollitrski plastični embalaži, proizvedeno 11. oktobra letos in z rokom uporabe do 11. aprila 2024. Umaknili so tudi dve seriji gazirane pijače Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml v steklenici, proizvedeni 27. maja 2023 (z rokom uporabe do februarja 2024), in 22. junija 2023 (z rokom uporabe do marca 2024).

Pijača iz slednje serije je varna za uživanje, so sporočili danes iz podjetja, potem ko jim je to potrdil državni inšpektorat. Ponovili so še, da notranja preiskava ni pokazala nepravilnosti v njihovi proizvodnji.