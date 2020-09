V steklenici čez Atlantik

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V čudoviti Cape Cod jih zadnje čase pogosto naplavlja. FOTO: Grantreig/Getty Images

Sporočila v steklenicah so za marsikoga romantična in vznemirljiva, dejstvo, da je listič čarobno prepotoval velik del sveta, preden je dosegel naključnega najditelja, je skoraj vsakokrat podlaga za zanimivo zgodbo.Zato ne preseneča, da je triletno deklico, ki je poletne počitnice z družino preživljala v Falmouth Heights v zalivu Cape Cod v ameriški zvezni državi Massachusetts, prevzelo velikansko navdušenje, ko je v njeno neposredno bližino, medtem ko je nabirala školjke in kamenčke, naplavilo skrivnostno steklenico.Zamašek je skrbno varoval vsebino več kot enajst let, je ugotovila, listič, ki žal ni bil romantično pismo ali kaj podobnega, pa je nosil datum, 3. marec 2009, in podatek, da je steklenica v morje romala v Združenem kraljestvu. Kljub temu jeočaralo dejstvo, da je steklenica prepotovala širno morje, Atlantski ocean, da je priplavala v njene ročice, kot so ji pojasnili starši, ki so ji obljubili, da bodo tudi sami napisali sporočilce, ga spravili v steklenico in pospremili na dolgo pot.Pred meseci je na isti plaži že pristalo sporočilo v steklenici, ki pa je potovala kar 36 let, a le ob ameriški obali: iz najsevernejše ameriške zvezne države Maine je naplavilo pisemce, ki ga je 14. maja 1983 na pot pospremila takrat enajstletnain morebitnega najditelja zaprosila, naj ji piše. Na prošnjo deklice, ki je zdaj seveda že blizu abrahama, se je odzval domačin in poskušal izslediti pošiljateljico, a brez uspeha.Steklenice s sporočili, ki so običajno vsebovala le datum in kraj začetka poti, so bile prvotno namenjene raziskovanju delovanja morskih tokov, v zgodovini pa so pridobile romantično in avanturistično noto.