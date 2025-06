V Šrilanki našteli 7 milijonov opic

Ne le slovenski, tudi kmetovalci drugod po svetu se pritožujejo nad škodo, ki jim jo povzročajo živali. V Šrilanki so denimo med popisom divjih živali, ki uničujejo pridelke, našteli več kot sedem milijonov opic.

Izvršni direktor Inštituta za agrarne raziskave in usposabljanje (ARTI) A. L. Sandika je dejal, da so izpopolnjeni podatki skladni z raziskavo, ki so jo opravili pred nekaj leti. »Sprva smo imeli nekaj težav s podatki o opicah. Morali smo ponovno preveriti, da smo dobili končni rezultat,« je povedal novinarjem v Kolombu.

Pregledovanje škode na plantaži kokosovih orehov

Namestnik ministra za okolje Anton Jayakodi je namreč dejal, da je popis, izveden 15. marca – prvi tovrstni – pokazal »nepojmljive« podatke, ki so zahtevali preverjanje. Oblasti so nakazale, da so morda nekateri razjarjeni kmetje namerno napihnili številke, da bi problem v državi z 21 milijoni prebivalcev prikazali še hujšega, kot je v resnici, je poročal AFP.

Zapravljanje denarja?

Prebivalce po vsej državi so tako pozvali, naj v petih minutah zapišejo število divjih prašičev, pavov, opic in lorijev – majhnih, pretežno nočnih primatov –, opaženih v bližini kmetij in domov. Namen akcije je bil oblikovati nacionalni načrt za obvladovanje teh živali. Opozicijski poslanec Nalin Bandara je po drugi strani ocenil, da je bil popis popoln neuspeh in zapravljanje denarja.

Po podatkih uradnikov divje živali – vključno s sloni – uničijo več kot tretjino pridelkov. Sloni, ki so v Šrilanki svete živali in zakonsko zaščiteni, pogosto pustošijo po riževih poljih in sadovnjakih, vendar niso bili vključeni v marčevski popis.

Opice kmetom parajo živce. FOTOGRAFIJE: Akila Jayawardena/Reuters

Prejšnji kmetijski minister je leta 2023 predlagal izvoz približno 100.000 makakov v kitajske živalske vrtove, vendar so načrt opustili po protestih okoljevarstvenikov. Šrilanka je tistega leta več vrst črtala s seznama zaščitenih, vključno z vsemi tremi vrstami opic, pavi in divjimi prašiči, kar zdaj kmetom dovoljuje njihov odstrel.