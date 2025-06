V središču Kölna evakuirali več kot 20.000 ljudi, strokovnjaki potem deaktivirali bombe

V središču Kölna na zahodu Nemčije so danes evakuirali več kot 20.000 ljudi, potem ko so v mestu v ponedeljek odkrili tri bombe iz druge svetovne vojne. Bombe so nato danes do večera uspešno deaktivirali. Šlo je za najobsežnejšo evakuacijo v mestu po drugi svetovni vojni.

Köln je zaradi evakuacije po navedbah dpa danes spominjal na mesto duhov. Ulice so bile prazne, trgovine zaprte, številne prireditve so odpovedali.

Evakuacijo v kölnskem okrožju Deutz so začeli davi, uradniki pa so kasneje opravili dva kroga preverjanj, ali so prazna vsa stanovanja na območju s polmerom okoli enega kilometra od najdišča bomb. Evakuirali naj bi okoli 20.000 ljudi.

Proces je popoldan začasno zadržal trmast občan, ki se ni želel umakniti iz stanovanja, vendar ga je nato policija prisilno odvedla, da so lahko nadaljevali z obsežno evakuacijo, ki so jo do večera uspešno zaključili.

Deaktivirali neeksplodirane bombe

Strokovnjaki so nato deaktivirali neeksplodirane bombe ameriške izdelave, ki so jih v ponedeljek odkrili na obrežju Rena. Ulice in mostove sedaj postopoma ponovno odpirajo, prebivalci pa se lahko vrnejo na svoje domove, poroča dpa.

Po navedbah mestnih oblasti je šlo za najobsežnejšo evakuacijo v Kölnu po koncu druge svetovne vojne.

V Nemčiji tudi 80 let po koncu druge svetovne vojne pogosto odkrijejo neeksplodirane bombe in jih deaktivirajo, vendar pa je operacija tokrat predstavljala poseben izziv zaradi velikosti bomb in dejstva, da so jih našli v središču mesta z 1,1 milijona prebivalcev. Na območju, kjer so izvedli evakuacije, so med drugim tudi bolnišnica, dva domova za starejše, več muzejev in sedež nemške podružnice televizije RTL.