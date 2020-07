V Srbiji rekordno število okužb, umrlo osem ljudi

V Srbiji so v zadnjih 24 urah zaradi novega koronavirusa testirali 10.381 oseb, potrdili pa so 467 novih primerov okužbe, kar je rekord od začetka epidemije marca, poročajo srbski mediji. Zaradi covida-19 je umrlo osem bolnikov. V soboto so potrdili 411 novih okužb.



Po podatkih srbskega ministrstva za zdravje je v bolnišnicah na ventilatorjih 169 bolnikov. Od začetka pandemije covida-19 so v Srbiji potrdili 23.730 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupno 534 ljudi, še navaja Tanjug.



Največja žarišča ostajajo Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Šabac in Kraljevo.



Srbski strokovnjaki so danes zanikali trditve, da bolezen zdaj poteka v lažji obliki kot na začetku epidemije. Trenutno ima namreč kar 30 odstotkov bolnikov težjo klinično sliko. Prav tako poudarjajo, da je Srbija še daleč od kolektivne imunosti.



Članica kriznega štaba Darija Kisić Tepavčević pa je napovedala možnost uvedbe karantene za osebe, ki prihajajo v Srbijo.