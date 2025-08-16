VEČ DESET ARETIRANIH IN RANJENIH

V Srbiji protivladni protesti znova privedli do nasilja

Poleg Vučićevih privržencev nad njih tudi policija.
Fotografija: Tragedija, v kateri se je zrušil nadstrešek in pokopal 16 ljudi, je v Srbiji sprožila proteste zoper aktualno vlado Aleksandra Vučića. FOTO: Jože Suhadolnik
Tragedija, v kateri se je zrušil nadstrešek in pokopal 16 ljudi, je v Srbiji sprožila proteste zoper aktualno vlado Aleksandra Vučića. FOTO: Jože Suhadolnik

G. S.
16.08.2025 ob 13:00
G. S.
16.08.2025 ob 13:00

V srbskih mestih so se nadaljevali protivladni protesti, ki so znova privedli do nasilja. Kot poročajo srbski mediji, so podporniki Srbske napredne stranke (SNS) v protestnike metali pirotehnična sredstva in jih napadali, nasilje naj bi nad državljani izvajala tudi policija, ki je na ulice Beograda prišla z oklepnimi vozili in solzivcem. Več oseb je bilo poškodovanih in aretiranih.

Demonstranti so se zbrali v več mestih, med drugim v Beogradu in Novem Sadu, zavzeli ulice ter svoje nestrinjanje z oblastjo izrazili tudi s pohodom proti prostorom SNS. Tam so se zbrali tudi številni podporniki stranke, ki so izzivali protestnike. V bližini stavbe srbske RTV se je zbrala skupina moških, oblečena v črno. »Takšne skupine moških so bile doslej po večini odgovorne za nasilne izgrede na študentskih protestih,« poročajo mediji.

Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je bilo aretiranih 37 ljudi. FOTO: Voranc Vogel
Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je bilo aretiranih 37 ljudi. FOTO: Voranc Vogel

V poslopje so metali jajca ter iz njega odnašali stvari.

Policisti v oklepnikih

Na ulicah so bili tudi pripadniki represivnih služb, policisti so v Beograd prišli celo z oklepniki. Policijski kordon je v več mestih ločeval državljane in podpornike SNS. Protestniki so medtem policiste pozivali, naj aretirajo predsednika države Aleksandra Vučića.

Podporniki Vučićeve stranke so vanje metali pirotehnična sredstva in steklenice. Nekateri protestniki so medtem v Novem Sadu razbili vsa okna na stavbi SNS ter v prostore vdrli z lestvami, stoli in drugimi predmeti. V poslopje so metali jajca ter iz njega odnašali stvari.

Policija je večkrat uporabila solzivec in državljane odrivala stran ter jih, glede na posnetke, celo pretepala. Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je bilo na protestu aretiranih 37 oseb, med njimi en hrvaški državljan, ki je po ministrovih besedah napadel policiste. Ranjenih je bilo najmanj 42 policistov, največ v Beogradu, tuji mediji pa poročajo o nekaj sto ranjenih protestnikih.

Beograd protesti policija Srbija nasilje protest izgredi aretacija policisti

