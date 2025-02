V Srbiji protesti, Vučić medtem na Madžarskem prejel najvišje odlikovanje

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes v Budimpešti prejel najvišje madžarsko državno odlikovanje in se sestal s premierjem Viktorjem Orbanom. Odlikovanje mu je za zasluge za razvoj odnosov med državama in narodoma podelil predsednik države Tamas Sulyok na predlog Orbana, s katerim imata z Vučićem tesne odnose.

Orban je na skupni novinarski konferenci pohvalil dosežke srbskega gosta, s katerim ju vežejo tudi dobri odnosi z Rusijo in Kitajsko. Poudaril je, da je stabilnost Srbije ključna za stabilnost Balkana, dodal pa, da je Srbija stabilna, »če ima močno in odločno vodstvo«, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Poudaril je medsebojni pomen držav za energetsko varnost. »Madžarska ne more biti energetsko stabilna brez Srbije, tako kot Srbija ne more biti brez Madžarske,« je dejal in potrdil velik interes za nadaljnjo krepitev že tako trdnih prijateljskih odnosov in sodelovanja med sosednjima državama.

Državi imata »veter v hrbet«

Še posebej je izpostavil pomen sodelovanja na področju energetike in infrastrukture. Pri tem je izpostavil 300 kilometrov dolg naftovod med državama, za gradnjo katerega potekajo intenzivne priprave, pa tudi projekt gradnje hitre železniške proge med Budimpešto in Beogradom.

Orban je eden najtesnejših zaveznikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa v EU. FOTO: Marton Monus Reuters

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA je Orban še ocenil, da se je smer vetra za obe državi spremenila, saj imata sedaj namesto nasprotnega vetra »veter v hrbet«.

Vučić pa se je ob prejemu državnega odlikovanja zahvalil za visoko čast, priznanje pa označil za še en korak v uspešnem sodelovanju med prijateljskima državama.

Prisoten tudi predsednik Republike Srbske

Podelitve se je na Orbanovo vabilo udeležil tudi predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik, ki ima tesne vezi z Vučićem, medtem ko že leta buri duhove zaradi groženj z odcepitvijo svoje entitete od BiH. Zato so ZDA leta 2022 uvedle sankcije proti njemu.

Orban je po pogovorih z Dodikom na omrežju X zapisal, da »novi veter v mednarodni politiki vzbuja upanje, da se bodo politični napadi na Dodika končno ustavili«.

Orban, ki je eden najtesnejših zaveznikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa v EU, je dodal, da je bilo stališče Madžarske vedno, da je na Balkanu potrebna stabilnost. Po njegovem mnenju je Dodik v minulih letih zagotavljal prav to, namreč stabilno in uspešno Republiko Srbsko ter da ga za to ni treba kaznovati.

»Čas je za pogovore z izvoljenimi voditelji Zahodnega Balkana in ne o njih«, je dodal. Dodik pa je Orbana pohvalil kot vizionarja.