V Srbiji prijeli še očeta napadalca Uroša (20) iz okolice Mladenovca

Srbska policija je prijela očeta 20-letnika, ki je prejšnji teden v okolici Mladenovca v osrednji Srbiji ubil osem ljudi, 12 pa jih je ranil. Prijeli so ga z namenom lažjega ugotavljanja izvora orožja, uporabljenega v strelskem napadu, zanj pa so odredili 48-urno pridržanje, danes poročajo srbski mediji, ki se sklicujejo na notranje ministrstvo.

Očeta 20-letnika so policisti prijeli v sodelovanju z višjim tožilstvom v Smederevu, notranjim ministrstvom, službo za boj proti organiziranemu kriminalu in kriminalisti. Kot navaja tožilstvo, je bil pridržan z namenom lažjega ugotavljanja dejstev glede izvora orožja, uporabljenega v strelskem napadu v okolici Mladenovca, poroča srbska radiotelevizija RTS na svoji spletni strani.

Česa je osumljen oče

V preiskavi njegovega stanovanja in drugih prostorov v okolici Mladenovca je policija med drugim našla in zasegla več sto nabojev različnih kalibrov, pištolo ter več različnih delov strelnega orožja. Oče mladeniča je tako osumljen tudi, da je storil kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja orožja in eksplozivnih sredstev ter prometa z njimi.

Mladenič iz vasi Dubona, ki so ga aretirali po strelskem pohodu, je že priznal zločin. Na predlog višjega tožilstva v Smederevu mu je bil prejšnji teden odrejen 30-dnevni pripor zaradi nevarnosti pobega, da ne bi vplival na priče, da ne bi v kratkem času ponovil kaznivega dejanja ali vznemirjal javnosti.

Grozi mu dosmrtni zapor?

Osumljen je kaznivih dejanj umora, nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in trgovanja z orožjem in razstrelivi ter ugrabitve, ker je taksista z orožjem prisilil, da ga odpelje v drugo občino. Po ocenah srbskih pravnikov mu zaradi teže zločina grozi dosmrtni zapor.

Mladenič, ki bo oktobra dopolnil 21 let, je v treh vaseh blizu Mladenovca v četrtek zvečer iz vozečega vozila začel streljati z avtomatsko puško ter ubil osem ljudi, tudi policista in njegovo sestro. Po pokolu je pobegnil, policija pa ga je v obsežni operaciji prijela blizu Kragujevca. Ta napad se je zgodil le dan po strelskem pohodu v beograjski osnovni šoli, v katerem je 13-letnik ubil devet ljudi, sedem pa jih je ranil.