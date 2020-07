V Srbiji ni več nadzora nad koronavirusom: bolnišnice prepolne

Prepolne bolnišnice

V Srbiji so včeraj potrdili 302 novi okužbi s koronavirusom, umrlo pa je pet oseb. Po podatkih oblasti je na ventilatorjih več kot 80 bolnikov. Aktivno okuženih je 2553 oseb, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



V Srbiji, kjer so doslej potrdili 16.131 okužb, umrlo pa je 311 oseb, veljajo izredne razmere v 10 mestih, med drugim v Novem Pazarju, Beogradu in Kragujevcu.



Srbski zdravnik: Stanovanja bodo postala bolnišnice

Število okuženih na Balkanu iz dneva v dan raste. Ali gre za drugi val ali za zapozneli vrhunec prvega vala, razmišljajo v mediju Deutsche Welle, saj dvomijo o uradni statistiki okuženih v Srbiji. »Zdelo se je, da je imela Srbija koronavirus že pod nadzorom, kolikor je to pač mogoče, a se zdaj zdi, da ga več nima, ampak da pandemija nadzira Srbijo.« Po njihovem mnenju je problem, ker je Srbija pred kratkim organizirala volitve in večje športne dogodke, medtem ko so bile druge države pri tem previdnejše.V vsakem primeru v oči bodejo uradni podatki državnih medijev, da je vse pod nadzorom. A takšne ocene so povsem v nasprotju s številnimi videoposnetki in zapisi na spletnih omrežjih, ki prikazujejo drugačno sliko: prepolne bolnišnice, v katerih ljudje po hodnikih čakajo na pomoč. Ali pa gneča pred kliničnim centrom v Beogradu, kjer medicinska sestra govori, da ni testov in naj se vrnejo po 15. maju.Na Balkanu število novookuženih naglo raste. V Srbiji je v primerjavi s prejšnjim tednom večje za 125 odstotkov, v BiH za 75 odstotkov, na Hrvaškem celo za 232 odstotkov. Na Hrvaškem se razlog za takšen porast skriva verjetno v tem, da so nadzor koronavirusa žrtvovali zaradi politike in turizma. Hrvaška je ena od petih držav EU (ob Švedski, Poljski, Franciji in Španiji) z največjim številom novookuženih na 100.000 prebivalcev.Profesor medicinske fakultete v Srbijije za srbski medij nova.rs dejal: »Mora se narediti strategija, kdo je za bolnišnico in kdo ne. Mnogo več ljudi se bo zdravilo doma, tako da bodo stanovanja postala bolnišnice. Tega se moramo zavedati.« Pravi, da je novi koronavirus po svojih značilnostih zelo podoben virusu smrtonosne španske gripe. »Higiena v stanovanju, kjer je nekdo zbolel, se mora dvigniti na najvišjo raven.«