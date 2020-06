V Srbiji največ obolelih doslej, drastičen padec v BiH

Povečevanje števila novookuženih z virusom sars-cov-2 se ne nadaljuje le pri nas in na Hrvaškem, precej bolj drmatično je v Srbiji, kjer so ob 4905 testih potrdili 254 novih primerov. Za covidom-19 so umrle še tri osebe. Skupno število okuženih je naraslo na 14.046, od začetka epidemije pa je umrlo 230 ljudi. V Srbiji je trenutno aktivnih 1312 primerov, 31 ljudi diha s pomočjo respiratorja.



V Severni Makedoniji so v preteklih 24 urah ob 870 opravljenih testih potrdili 176 novih okužb. Umrlo je še devet bolnikov, 80 pa jih je okrevalo, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Skopju. V Severni Makedoniji je za covidom-19 umrlo skupno 286 ljudi, trenutno pa imajo aktivih 3479 primerov. Dramatičen padec v BiH V Bosni in Hercegovini so v preteklem dnevu potrdili 108 novih primerov okužbe, kar je precej manj kot dan pred tem, ko so zabeležili 172 primerov. V Federaciji BiH so v preteklih 24 urah potrdili 68 okužb, v Republiki srbski pa 40. Največ okuženih v Federaciji BiH je v Sarajevu (33) in Tuzli (13). Večina novih okužb je pri delavcih tovarne za predelavo rib pri kraju Stoca v Federaciji BiH.



Slovenija je vse tri države - Srbijo, Severno Makedonijo in BiH - uvrstila na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. To pomeni, da se osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v teh državah, ob vstopu v Slovenijo odredi 14-dnevna karantena.