V Srbiji kmalu Jackie Chan in Usain Bolt: »Žalitev za državljane«

Projekt Expo 2027 v Beogradu, ki naj bi po navedbah srbskih medijev davkoplačevalce stal skoraj 17 milijard evrov, še naprej vznemirja javnost. Medtem ko se vrstijo kritike o netransparentnosti in vrtoglavih stroških, so se organizatorji odločili za potezo, ki naj bi dogodku prinesla globalni ugled.

Po poročanju tednika Vreme, po katerem povzema tudi časnik Danas, se je svetovnemu rekorderju v teku na 100 metrov ​Usainu Boltu v vlogi ambasadorja pridružil še hongkonško-hollywoodski igralec in mojster borilnih veščin Jackie Chan.

Ambasadorjev ne plačujejo iz žepa državljanov, temveč ta strošek krijejo sponzorji.

Njegovo imenovanje je, namesto da bi pomirilo strasti, le še razvnelo javno razpravo. Za tednik Vreme so poročali, da cena Chanovega angažmaja ni javno znana, a da se po dostopnih podatkih za podobne aktivnosti giblje med 250.000 in 750.000 ameriškimi dolarji. »V državi, v kateri uradna povprečna plača komaj presega 900 evrov, cene pa vsak dan rastejo, takšni zneski zvenijo kot žalitev za državljane,« so zapisali pri Vremenu.

Eden od ambasadorjev Expa je tudi jamajški šprinter Usain Bolt. FOTO: TT News Agency/Reuters

Na vprašanja tednika se je odzval direktor Expa Danilo Jerinić, ki novice o višini honorarja ni ne potrdil ne zanikal, je pa poudaril, da stroškov ne krije država. »Ambasadorjev ne plačujejo iz žepa državljanov, temveč ta strošek krijejo sponzorji,« je pojasnil in kot primer navedel Lionela Messija, ki je bil ambasador Expa v Dubaju.

Kritike se ne ustavijo pri denarju. V tedniku Vreme so opozorili na Chanovo javno naklonjenost in hvaljenje politike kitajske partije ter predsednika Xi Jinpinga. Njegov angažma zato vidijo kot »očitno namero države, da privabi na Expo čim več ljudi iz Kitajske«.

17 milijard evrov naj bi davkoplačevalce stal projekt.

Svetovna razstava Expo je megalomanski projekt za Srbijo. FOTO: Expo

V časniku so se vprašali, kaj bo Srbija v resnici dobila v zameno in ali bo dogodek priložnost za predstavitev potencialov države ali »še ena draga kulisa, za katero se bogatijo privilegirani posamezniki«.

Medtem ko Srbija kaže svetu podobo države, ki zmore gostiti največje svetovne dogodke, je resničnost na beograjskih ulicah pogosto drugačna. V zadnjih tednih se v prestolnici vrstijo množični protivladni protesti, na katerih na desettisoče državljanov izraža nezadovoljstvo z vladavino stranke SNS Aleksandra Vučića.