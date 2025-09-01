MED RUTINSKO KONTROLO

V spodnjem perilu skrival uro, ogrlico, uhane, prstan ...

Nakit, ki ga je moški skrival, je vreden skoraj deset milijonov evrov!
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

B. K. P., STA
01.09.2025 ob 16:41
Francoski policisti so konec tedna med rutinsko kontrolo na železniški postaji Gare de Lyon v Parizu preiskali dva moška. Pri enem so opazili, da v spodnjem perilu skriva nogavico z luksuzno uro in številnimi kosi nakita.

Prijeli so ga potnika in izkazalo se je, da je skrival nakit v vrednosti skoraj deset milijonov evrov. Sprožili so preiskavo v zvezi s krajo luksuznega nakita, ki naj bi jo zagrešila organizirana tolpa.

Med plenom so bili tudi ogrlica, vredna približno pet milijonov evrov, uhani, vredni več kot dva milijona evrov, in prstan, ocenjen na milijon evrov.

Moška, sicer stara znanca policije, sta imela poleg nakita pri sebi v kovčku tudi električni brusilnik.

