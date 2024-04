V spalnem vozilu tudi pijača in prigrizki (FOTO)

Prvomajske počitnice so za vogalom in mnogi že sanjarijo o trenutku, ko bodo sedli za krmilo svojega avtomobila in se odpeljali na sanjski počitniški kraj. Kako popolna bi šele bila ta zgodba, če bi se na poti tja lahko izognili stresu, ki ga prinaša vožnja po slovenskih in drugih cestah.

Da ta ideja ni tako zelo nemogoča, priča swift pod, ki so si ga izmislili pri Xoio GmbH. Gre za poseben avtomobil brez voznika, v katerem lahko potnika do cilja enostavno spita.

Kaj porečete na takšno pot do cilja?

»V scenariju, kot smo si ga zamislili, stranka prek spleta naroči hitro potovanje. Vozilo pripelje na želeni kraj ob želenem času. Po startu navigacijski sistem izračuna potrebno hitrost, ki jo bo potreboval za pravočasno dosego želenega cilja,« razlagajo na spletni strani xoio.de. »Osupljivo je, kako daleč lahko odpotujete čez noč z do okolja prijazno hitrostjo, še posebno ker ni veliko prometa,« navajajo.

Peljeta se lahko dva potnika.

Vendar pa v vozilu, če nočete, ni nujno spati. Udobna postelja se namreč z lahkoto spremeni v sedež, s katerega si po želji postrežete s pijačo ali prigrizki v hladilniku, s katerim je vozilo opremljeno. Tako se izognete še dvema težavama, ki bi lahko upočasnile vaše potovanje: zaradi lakote ali žeje se vam ni treba ustavljati na bencinski črpalki. Poskrbljeno je tudi za tiste, ki niti ponoči ne morejo brez službe. Brezžični internet omogoča, da lahko delate na računalniku vso pot, če tako želite. Seveda pa lahko dostop do spleta izkoristite tudi za zabavnejše opravke.

Edini minus vozila, zanimivo oblikovanega v trikotnik, je, da za zdaj ostaja na papirju. V resničnem življenju bo treba nanj najbrž še nekoliko počakati.