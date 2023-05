V slovo ubitemu virtuozu (14): »Besede ne bom, ne morem pri tebi niso obstajale«

Andrija Č. (14) je eden od osmih otrok, ki jih je v osnovni šoli na Vračarju ubil 13-letni osnovnošolec Kosta K.(13). Kot pišejo srbski mediji, je bil Andrija deček z velikim talentom za glasbo, klavir pa je igral že od svojega šestega leta.Je dobitnik več prvih nagrad na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih ter dobitnik posebne nagrade za izvedbo skladbe Burgmuller Etude v D-duru leta 2019. Nastopil je na več koncertih.

Zadnje slovo od Andrije

Na pokopališču Lešće v Beogradu so se v ponedeljek poslovili od Andrije.

Ob tem so mu nekaj ganljivih besed namenilu učitelji: »Besede ne, ne bom, ne morem pri tebi niso obstajale, vedno si spoštoval svoje učitelje. Nikoli mu ni bilo dovolj, vedno je hotel več in bolje,« je povedala učiteljica glasbene šole, piše Kurir.

»Bil si razred zase in 'dasa', ker taki ljudje ne govorijo o svojih, ampak se veselijo uspehov drugih. Jokal si in se smejal s prijatelji. Rekel si, da je glasba lahka, samo usedeš se in prsti se premikajo sami. Blagor nebesom, kakšno glasbo bodo poslušali« je povedala druga učiteljica.