V Sloveniji obvezna samo za mladoletnike, naši sosedje šli še korak dlje

V Italiji bo od novembra za smučarje in deskarje na snegu vseh starosti obvezno nošenje smučarskih čelad, poročajo italijanski mediji. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni.

»Varnost je na prvem mestu (...). Čelada je preprost in poceni ukrep, ki lahko v mnogih primerih reši življenja,« je pojasnil Fabrizio Sala, poslanec stranke Naprej Italija in pobudnik amandmaja k odloku v zvezi z varnostjo pri športnih dejavnostih, s katerim so italijanske oblasti med drugim uvedle obvezno nošenje čelad za vse smučarje, deskarje na snegu in druge športnike.

Italija postala prva v Evropi

Doslej so bile na italijanskih smučiščih čelade sicer obvezne le za mlajše od 18 let. Italija s tem postala prva evropska država, v kateri bodo na smučiščih obvezne smučarske čelade za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti.

V Avstriji in Sloveniji je na primer njihova uporaba obvezna samo za mladoletnike - v Sloveniji denimo do vključno 14. leta, medtem ko jih v Franciji in Nemčiji samo priporočajo.