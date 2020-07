V Sloveniji nove omejitve, na Hrvaškem trajekti poln turistov

Britanci prihajajo na Hrvaško



»Na trajekt so nas razporedili kot sardele«

Medtem ko se vlada pripravlja na nov paket omejitev – vladni govornikje potrdil, da bi lahko omejili delovanje lokalov po polnoči, a da si kljub povečanemu številu uvoženih pozitivnih primerov vlada strožjega nadzora na meji ne želi –, pa se na Hrvaškem ne spreminja praktično nič. Kljub temu da število novo okuženih na Hrvaškem v zadnjih dneh raste z dvomestnim številom, pa za zdaj rastejo tudi turistične številke.Medtem ko so turistični delavci v Rovinju s trenutnim številom turistov lahko zadovoljni, pa Dubrovnik za zdaj še sameva. Rezervacij praktično ni, zato je za nekatere hotelirje cenejše, da imajo prostore kar zaklenjene. V Dubrovniku naj bi imeli le 10 odstotkov nočitev v primerjavi s preteklim letom, a že kmalu bi se lahko te številke dvignile.Nekaj upanja jim zdaj dajejo Britanci, saj je britanski letalski prevoznik Jet2 napovedal številne letalske linije iz Velike Britanije (London, Manchester, Birmingham, Leeds, Newcastle ...) proti Dubrovniku, Splitu in Pulju, potem ko so ukinili obvezno 14-dnevno karanteno po prihodu v Veliko Britanijo iz Hrvaške.Na Hrvaškem je trenutno na dopustu 400.000 turistov, medtem ko mnogi šele pričakujejo svoje goste. Samo čez vikend so našteli 213.000 novih gostov. Gostov torej nekaj je, a turistični objekti in ulice po večini samevajo.Za hrvaški turizem je spodbudnejša slika s trajekta proti Hvaru. Hrvaški mediji pišejo, da se zdi, da so si danes vsi zaželeli odpotovati tja, saj je trajekt nabito poln. »Zložili so nas kot sardele v konzervo,« je za Dalmacijo danas dejal eden od voznikov. Že v splitski pristaniški luki ga je pričakala gneča in nepregledne kolone vozil, ki so čakale, da bi se vkrcale na trajekte za Vis in Hvar. Na trajektu za Hvar sta bili do zadnjega kotička napolnjeni obe etaži garaže. Med vsemi temi ljudmi pa niso izstopali Slovenci, saj jih očividec ni niti navedel. »Med potniki so Avstrijci, Madžari, Angleži, Nemci, Italijani, Zagrebčani ... Vse je natrpano z domačim in tujim svetom.«Po drugi strani pa hrvaški mediji pišejo, da bi največ smetane od te sezone lahko pobral elitni turizem, kjer je socialna distanca zagotovljena. V Dubrovnik dnevno prihajajo prestižne megajahte in zasebna letala, v vilah pa cele tedne prebivajo več tednov. Zasebna letala na dubrovniškem letališču trenutno ustvarijo 80 odstotkov vsega prometa.