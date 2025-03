V silovitem potresu umrlo najmanj 144 ljudi, pomoč zbiramo tudi v Sloveniji (FOTO)

V Mjanmaru je v potresu z magnitudo 7,7, ki je danes stresel osrednji del države, umrlo 144 ljudi, več kot 730 jih je bilo poškodovanih, je sporočila mjanmarska hunta. Bojijo se, da bi utegnilo število žrtev še narasti.

Mjanmarska hunta je po potresu razglasila izredne razmere v šestih najhuje prizadetih regijah v državi in zaprosila za mednarodno humanitarno, zdravstveno in tehnično pomoč.

Tresenje tal, ki so ga čutili v več državah v regiji, je v Mjanmaru in na sosednjem Tajskem povzročilo tudi obsežno gmotno škodo, saj so se med drugim porušile številne zgradbe in mostovi. Na Tajskem so na gradbišču 30-nadstropne stolpnice umrli trije delavci, še 81 jih je ujetih v ruševinah.

Sožalje izrekla tudi Pirc Musarjeva

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanje ministrstvo sta danes izrazila sožalje prizadetim, ministrstvo je tudi sporočilo, da je v stiku s slovenskimi državljani na območju, ki so se obrnili nanj. Vse, ki potrebujejo konzularno pomoč, pa ministrstvo poziva, naj pokličejo na telefonsko številko 01/478 2366.

Slovenska karitas je medtem odprla račun za denarno pomoč prizadetim v potresu. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, bo pomoč najprej namenjena oskrbi s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, začasnim zatočiščem in psihosocialni pomoči, kasneje pa za obnovo domov in normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin, prizadetih v potresu.

»Pomoč Slovenije bo izraz solidarnosti, sočutja in podpore prizadetim v Mjanmaru in na Tajskem,"« poudarjajo pri Slovenski karitas. S sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 je mogoče za pomoč prizadetim v potresu prispevati pet oz. deset evrov. Sredstva je mogoče nakazati tudi na namenski račun Slovenske karitas.

FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

FOTO: Stringer/Reuters