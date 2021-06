V sezoni piknikov grozi, da bodo ostali brez mesa

Kibernetski napad na največje podjetje za predelavo mesa JBS na svetu je paraliziral velike dele proizvodnje v Severni Ameriki in Avstraliji. JBS je ameriško vlado o napadu obvestil v nedeljo, so sporočili iz Bele hiše. Brazilsko podjetje JBS je potrdilo, da je bilo tarča napada na strežnike v izpostavah v Severni Ameriki in Avstraliji ter da bo potrebovalo nekaj časa, da odpravi težave.



Ameriška vlada je sporočila, da so hekerji zahtevali odkupnino. JBS je Belo hišo obvestil še, da je zahtevo po odkupnini prejel od kriminalne organizacije, katere sedež je verjetno v Rusiji. V preiskavo je vključen tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.



Pet največjih tovarn za predelavo mesa v ZDA je moralo ustaviti proizvodnjo v predelavi govedine, svinjine in perutnine. Proizvodnja je močno okrnjena tudi v Kanadi in Avstraliji, kjer so domov poslali okoli 10.000 delavcev. Holding J&F Investimentos, ki je lastnik JBS, sicer zaposluje več kot 250.000 ljudi v 190 državah.



Pred nekaj tedni je podoben kibernetski napad na največji plinovod v ZDA začasno prekinil oskrbo z gorivom v tej državi. Operater Colonial je plačal hekerjem 4,4 milijona dolarjev odkupnine.

