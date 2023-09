V salzburškem živalskem vrtu nosorog ubil oskrbnico

V živalskem vrtu v Salzburgu se je danes zgodila smrtna nesreča. Med jutranjimi opravili je nosorog napadel in ubil 33-letno oskrbnico, pri tem pa huje ranil 34-letnega oskrbnika, ki je priskočil na pomoč kolegici, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah v ogradi s širokoustnimi nosorogi. Nosoroginja je napadla oskrbnico iz Bavarske, medtem ko je ta na 1,8 tone težko žival rutinsko nanašala zaščito pred insekti. V incidentu je bil huje ranjen tudi avstrijski oskrbnik, ki je v tem času ravno hranil živali in je priskočil na pomoč. Zaradi zloma noge so ga prepeljali v bolnišnico.

Vodja živalskega vrta Sabine Grebner je zagotovila, da je bila oskrbnica pri svojem delu vedno zelo previdna in da je imela dober instinkt glede živali. Še vedno pa ni jasno, zakaj se je 30-letna nosoroginja odzvala agresivno. Uvedli so preiskavo okoliščine nesreče in morebitnih pomanjkljivosti v varnosti.

Pustili so se krtačiti

Vsi štirje nosorogi so navajeni, da se za njih skrbi in se pustijo krtačiti. V notranjo ogrado pridejo sami od sebe, ko se jih pokliče, prav tako niso bili nikoli težavni pri odvzemu krvi, je še pojasnila Grebner.

Zaradi incidenta je živalski vrt, ki letno sprejme okoli 400.000 obiskovalcev, danes zaprt.

V zadnjih letih se je v salzburškem živalskem vrtu zgodilo več incidentov. Med drugim so morali oskrbniki loviti pobegle pingvine in geparde.

Prav tako pa to ni prva tovrstna smrtna nesreča v Avstriji. Leta 2002 je v dunajskem živalskem vrtu Schönbrunn umrla oskrbnica, ki jo je med zlaganjem hrane v notranji ogradi jaguarjev napadla zver. Leta 2005 je v istem živalskem vrtu umrl oskrbnik, ko ga je z okli zabodel slon.