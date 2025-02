V ruskem konzulatu eksplozija! Na delu policijski specialci in vojska (VIDEO)

Ruski konzulat v Marseillu je zaprt zaradi eksplozije. Reševalci so vstopili v stavbo, specialne policijske enote in vojaki pa so zavarovali okolico stavbe, piše Daily Mail.

Lokalni vir je za časopis La Marseillaise povedal: »Ruski generalni konzul je potrdil, da je do eksplozije prišlo v konzulatu in da so notri gasilci.«

Z ognjem se bori približno 30 gasilcev.

Eksplozija se je zgodila na tretjo obletnico ruske kopenske invazije na Ukrajino in na dan, ko francoski predsednik Emmanuel Macron potuje v Washington na nujno srečanje o vojni s predsednikom Donaldom Trumpom. V incidentu ni bil nihče poškodovan.

Teroristični incident?

Po poročanju ruske državne tiskovne agencije TASS je rusko zunanje ministrstvo potrdili, da ima incident značilnosti terorističnega napada in zahtevalo temeljito preiskavo francoskih oblasti.

Zgodilo se je v Marseillu. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Eksplozije sta povzročili dve molotovki, vrženi čez zidove posesti v mestu v južni Franciji, je potrdil policijski vir iz Marseilla.