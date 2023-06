V Rusiji vse bolj napeto: oglasil se je Putin, Prigožinov upor označil za izdajo

Ruski predsednik Vladimir Putin je po pozivu vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina k uporu proti vojaškemu vodstvu Rusije danes dejanja skupine označil kot »nož v hrbet« in izdajo. Za tiste, ki delijo rusko družbo, je napovedal »neizogibno kazen«. Potrdil je, da je Wagner prevzel nadzor nad vojaškimi objekti v Rostovu na Donu.

Putin v nagovoru narodu ni izrecno omenil najemniške vojske Wagner ali njenega vodje Prigožina, je pa dejal, da so velike ambicije nekaterih vodile v veleizdajo. Številne Ruse so po njegovih besedah s pretvezo zvabili v kazniva dejanja.

Gre za »nož v hrbet«, tiste, ki delijo Rusijo, pa čaka »neizogibna kazen«, je dejal. Na kocki je prihodnost Rusije, dogajanje pa zanjo predstavlja »smrtonosno grožnjo«, je posvaril. Pozval je k enotnosti in zatrdil, da ne bo dovolil državljanske vojne, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obljubil je obrambo Rusije in poudaril, da so sprejeli vse potrebne ukrepe za spopad s krizo. Kot je dejal, je tako v Moskvi kot več drugih regijah v veljavi »protiteroristični režim«.

V Moskvi oster nadzor

Da so v prestolnici, kjer veljajo poostreni varnostni ukrepi, uvedli posebne protiteroristične ukrepe, je že zjutraj naznanil nacionalni protiteroristični odbor. Stanje oblastem med drugim omogoča ostrejši nadzor in lažje aretacije državljanov.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je zjutraj poročal o okrepljenem nadzoru prometa in omejitvah večjih dogodkov. Iz mesta z več kot 13 milijoni prebivalcev poleg tega prihajajo poročila o oklepnikih in vojaških tovornjakih na ulicah ter omejenem dostopu do spleta.

Podobne ukrepe so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa razglasili tudi v regiji Voronež na jugozahodu Rusije, ki meji na Ukrajino.

Wagner prevzema mesto Rostov

Rusija ukrepe sprejema po tem, ko je Prigožin v petek zvečer rusko vojsko obtožil napada na njegove enote in zagrozil z odstranitvijo ruskega vojaškega vodstva. Pod njegovim poveljstvom naj bi delovalo 25.000 vojakov, ki da so pripravljeni tudi umreti.

Zjutraj je sporočil, da so prevzeli nadzor nad vojaškimi objekti v mestu Rostov na Donu na jugu Rusije, kjer je sedež ruskega poveljstva za jug države in od koder ruska vojska nadzira agresijo nad Ukrajino. Putin je danes to potrdil. »Praktično je delo organov civilnega in vojaškega vodstva blokirano,« je dejal in priznal, da so razmere tam težke.

Tako kot pred tem že obrambno ministrstvo je pripadnike Wagnerja pozval, naj se predajo. Vsem naj bi v tem primeru zagotovili varnost