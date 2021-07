V Rusiji rekordno število dnevnih smrti zaradi covida 19

V Rusiji so danes potrdili 752 smrti zaradi covida 19, kar je rekordno število smrti zaradi pandemije v 24-urnem obdobju. Rusija se trenutno ubada s tretjim valom epidemije, ki je posledica prisotnosti zelo nalezljive različice delta in počasnega cepljenja proti covidu 19.



Rusija je v zadnjih 12 dneh sedemkrat zabeležila rekordne vrednosti smrti zaradi covida 19. Število okužb z novim koronavirusom je danes v državi sicer preseglo 5,75 milijona, kar Rusijo uvršča na peto mesto najbolj prizadetih držav sveta zaradi virusa sars-cov-2.



V Rusiji s približno 146 milijoni prebivalci so do danes proti covidu 19 v celoti cepili 18,9 milijona prebivalcev. V Moskvi, ki velja za žarišče zadnjih okužb, so doslej precepili 1,8 milijona od približno 12 milijonov meščanov, čeprav je brezplačno cepljenje na voljo že od decembra lani.

