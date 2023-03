V Rusiji pridržali novinarja, vohunil naj bi za ameriško vlado

V Rusiji so zaradi domnevnega vohunjenja pridržali novinarja ameriškega časopisa Wall Street Journal, so poročali ruski državni mediji, ki se sklicujejo na rusko varnostno službo FSB. Gre za ameriškega državljana Evana Gershkovicha, ki je osumljen vohunjenja za ameriško vlado. FSB je v izjavi navedel, da je osumljeni »po navodilih ameriške strani zbiral informacije, ki so predmet državne skrivnosti«, in sicer o dejavnosti enega od podjetij ruske vojaške industrije.

Aretirali so ga v Jekaterinburgu. FOTO: Eugenia Novozhenina/REUTERS

»FSB je ustavila nezakonite dejavnosti ameriškega državljana Gershkovicha, dopisnika moskovskega biroja ameriškega časnika The Wall Street Journal, akreditiranega pri ruskem zunanjem ministrstvu, osumljenega vohunjenja v interesu ameriške vlade,« so zapisali v izjavi, ki jo povzemajo ruske tiskovne agencije. Aretirali so ga v Jekaterinburgu v osrednjem delu države. Zoper njega so sprožili kazenski postopek.

Enaintridesetletni Gershkovich govori rusko.

Njegovi starši živijo v ZDA, vendar so po rodu iz nekdanje Sovjetske zveze. Novinar je sprva delal kot dopisnik za AFP v Moskvi, nato se je pridružil časopisu Wall Street Journal. To ni edini primer, da je Rusija pridržala ameriškega državljana zaradi suma vohunjenja. Decembra 2018 so aretirali in obtožili vohunjenja nekdanjega marinca Paula Whelana.