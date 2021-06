V Rusiji porast okužb z novim koronavirusom

Iz Rusije so danes poročali o 10.407 novih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah. To je največje dnevno število okužb od 14. marca, medtem ko se oblasti soočajo s težavami pri prepričevanju prebivalcev, naj se cepijo proti covidu 19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



V pandemiji je najbolj prizadeta Moskva, kjer prav tako beležijo porast okužb, katerih število je bilo na dnevni ravni najvišje od 16. januarja.



Rusija je med najbolj prizadetimi država med pandemijo, saj je po številu okužb na šestem mestu. Oblasti medtem obtožujejo, da so težo pandemije zmanjševali z upoštevanjem kot smrtnih žrtev samo tistih bolnikov, ki so jim pri obdukciji potrdili, da je bil covid 19 glavni vzrok smrti. Podatki ruskega statističnega urada so pokazali, da je do konca aprila v povezavi s covidom 19 umrlo 270.000 ljudi, kar je za več kot enkrat več od uradnih podatkov.



V Rusiji, kjer so doslej registrirali že štiri ruska cepiva proti covidu 19, med njimi kot prvega sputnik V, so od lanskega decembra z vsaj enim odmerkom cepili okoli 18 milijonov oziroma 12 odstotkov prebivalcev. Ruski predsednik Vladimir Putin je Ruse že večkrat pozval, naj se cepijo, medtem ko poskušajo oblasti okrepiti kampanjo cepljenja.



Javnomnenjska raziskava neodvisnega javnomnenjskega inštituta Levada v maju je pokazala, da se s sputnikom V ni pripravljeno cepiti 62 odstotkov Rusov. Ta odstotek je sicer enak od februarja. Neodvisni sociologi menijo, da je omahovanje pri cepljenju znak zloma zaupanja med Rusi in oblastmi po desetletjih propagande Kremlja, poroča AFP.

