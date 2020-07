Gasilci v Rovinju imajo zadnje dni polne roke dela – s kačami. Kot poroča portal 24sata.hr, so jo najprej lovili v recepciji enega od kampov. Šlo je za meter dolgega modrasa. Gasilci so ga menda izpustili v divjino.



Zaradi kače so sicer isti dan že dobili en klic na pomoč: iz stanovanja so 'evakuirali' navadnega goža.