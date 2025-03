V Rimu in Vatikanu že nestrpno pričakujejo papeža Frančiška (FOTO)

Nekaj minut po poldnevu, po tradicionalni nedeljski molitvi, naj bi iz bolnišnice, kjer po hudi pljučnici okreva že več kot en mesec, vernike pozdravil in blagoslovil papež Frančišek.

To bo njegov prvi nastop pred javnostjo odkar so ga sprejeli v bolnišnico, kjer je nekajkrat za las ušel smrti. Vatikanski mediji so sicer skrbeli, da so javnost redno obveščali o zdravstvenem stanju enega najbolj priljubljenih papežev, a teoretikov zarot to ni ustavilo, da ne bi dvomili v verodostojnost njihovih informacij, fotografij in posnetkov.

Mnogi so denimo prepričani, da so posnetki narejeni s pomočjo umetne inteligence, papeža pa da že nekaj časa ni več med nami. V Vatikanu seveda upajo, da bo širjenja tovrstnih informacij le konec danes, ko se bodo lahko ljudje na lastne oči prepričali, da je papež še kako živ, čeprav mu zdravje še vedno ne služi, kot bi moralo.

Kljub temu si je po besedah enega od papeževih zdravnikov Luce Carboneja papež Frančišek dovolj opomogel, da bo lahko danes bolnišnico tudi zapustil in se vrnil v Vatikan. Verniki z vseh koncev Italije in sveta se tako že od jutra zbirajo na obeh lokacijah, tako pred bolnišnico Gemelli v Rimu kot na Trgu svetega Petra v Vatikanu.

Verniki pred bolnišnico molijo za papeža. FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters

Množice so se zbrale tudi na Trgu svetega Petra. FOTO: Matteo Minnella/Reuters