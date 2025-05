V Rim pred konklavom prispelo vseh 133 kardinalov elektorjev, na balkonu bazilike svetega Petra že namestili rdeče zavese (VIDEO)

Pred začetkom konklava, na katerem bodo od srede volili naslednika pokojnega papeža Frančiška, je v Rim prispelo že vseh 133 kardinalov elektorjev, je danes sporočil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. V pripravah na konklave in v razpravi o razmerah v Cerkvi so se medtem danes kardinali sestali na deseti kongregaciji, poroča Vatican News.

Bruni je še povedal, da se je kongregacije udeležilo 179 kardinalov, od katerih jih je bilo 132 elektorjev, torej mlajših od 80 let. Pravico, da volijo novega papeža, ima sicer 135 kardinalov, a so pred dnevi iz Vatikana sporočili, da se konklava zaradi bolezni dva ne bosta udeležila. Njunih imen niso sporočili.

Prvič se bodo v Sikstinski kapeli zbrali v sredo popoldne. FOTO: Murad Sezer Reuters

To je doslej največja in najbolj mednarodna skupina kardinalov elektorjev, saj prihajajo iz 71 držav z vseh koncev sveta. Okoli 80 odstotkov jih je imenoval Frančišek, prvi papež iz Latinske Amerike, ki je umrl 21. aprila. So relativno mladi in bo to zanje prvi konklave.

Glasovanje

Prvič se bodo v Sikstinski kapeli zbrali v sredo popoldne in pod freskami renesančnega umetnika Michelangela izbirali novega papeža. Praviloma ga izberejo iz vrst kardinalov, so bili pa v zgodovini tudi papeži, ki niso bili niti duhovniki.

Glasovanje lahko traja tudi več dni. FOTO: Eloisa Lopez Reuters

Prvo glasovanje bodo kardinali lahko opravili že v sredo, nato pa vsak dan štiri. Kandidat mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino, kar po sedanjih podatkih pomeni 89 glasov.

Glasovanje sicer lahko traja tudi več dni, v tem času pa kardinali elektorji nimajo stika z zunanjim svetom.

Na balkonu bazilike svetega Petra, kjer se bo prvič pokazal novi papež, pa so danes že namestili rdeče zavese, poroča francoska tiskovna agencija AFP.