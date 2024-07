V Republiki Srbski sprejeli predlog zakona o spornem grbu in himni

Parlament Republike Srbske je v četrtek sprejel predlog sprememb zakona o grbu, himni in zastavi, ki predvideva ponovno uporabo sporne himne in grba entitete. Poleg tega so poslanci skupščine te entitete BiH spremenili več bančnih zakonov, s katerimi vlada po prepričanju opozicije želi zaobiti sankcije, poroča tiskovna agencija Federacije BiH Fena.

O predlogu novega zakona o uporabi zastave, grba in himne je sicer predvidena javna razprava, sarajevski portal Klix.ba pa medtem piše, da ga bodo verjetno spodbijali tudi na ustavnem sodišču BiH.

Ponovna uporaba sporne himne

Predlog novega zakona predvideva ponovno uporabo sporne himne Bože pravde in grba z dvoglavim orlom, ki ju je ustavno sodišče BiH že leta 2006 zaradi diskriminatornosti in ker ne odsevata večetničnega značaja entitete razglasilo za neustavna. V teh simbolih bi morali biti namreč v skladu z ustavo zastopani vsi trije konstitutivni narodi.

Poslanci narodne skupščine Republike Srbske so v četrtek sprejeli tudi paket zakonov, ki bodo investicijsko-razvojni banki entitete omogočili opravljanje plačilnega promet in prejemanje bančnih depozitov, še poroča Fena.

Vlada entitete trdi, da s tem želi povečati konkurenčnost na bančnem trgu, opozicija pa, da vlada na ta način poskuša rešiti podjetja in posameznike, ki zaradi ameriških sankcij ne morejo do svojih plač.

Številni politični predstavniki ostali brez bančnih računov

Banke v BiH so račune sankcioniranim fizičnim in pravnim osebam letos začele zapirati na priporočilo ameriške administracije, ki je sredi marca opozorila, da bi posledice zaradi poslovanja s sankcioniranimi osebami lahko trpele tudi banke v BiH. Brez bančnih računov so ostali nekateri vidnejši politični predstavniki Srbov, ki zaradi tega niso mogli do svojih plač, pa tudi nekatera podjetja in organizacije v BiH.

Zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma in korupcije so ZDA skupno sankcionirale več kot 40 posameznikov, podjetij in organizacij iz BiH. Poleg predsednika Republike Srbske Milorada Dodika so med njimi predsednik skupščine Republike Srbske Nenad Stevandić, premier Republike Srbske Radovan Višković ter več ministrov in drugih političnih predstavnikov te entitete.