V rasnem spopadu jo je skupil maček

je ne le slovita spletna kuharica, ampak tudi velika ljubiteljica mačk, ki se s svojimi petimi hišnimi ljubljenčki redno sprehaja po brooklynskih ulicah in parkih. Toda nedolžen izlet se je usodnega dne sprevrgel v nasilen obračun, v katerem je bilo, kot kaže, spet v ozadju rasno sovraštvo.Kot pripoveduje Suchanan, tajska priseljenka, zaradi dogodka ne more spati v strahu, da bo kdo hotel streči po življenju njenim preostalim štirinožnim prijateljem, partnerju ali njej sami. Zgodilo se je na velikonočno nedeljo, a zaradi šoka kulinarična mojstrica do zdaj ni mogla spregovoriti. Pred dnevi je le zbrala pogum in s pretresljivo objavo na instagramu obvestila ameriško javnost, da je rasno razlikovanje očitno globoko zakoreninjeno v njihovi družbi in da so žrtve lahko tudi živali. Pojasnila je, da se je usodnega dne neznani deček spotaknil ob povodec enega od mačka, Ponzuja, ki je bil tudi sam zvezdnik, saj je imel na družabnem omrežju več kot 30.000 sledilcev; kakor koli že, Suchanan bi že še prebolela nezgodo in poškodbo triletnega muca, če se ne bi dečkova družina, potem ko je postalo jasno, da se nihče ne namerava opravičiti, namenila še verbalno obračunati s tajskim parom. Žaljivke na račun njunega rodu in življenjskega sloga so kar deževale, potem pa so zapele še pesti: skupila sta jo tako Suchanan kot njen partner, ki so mu dan pozneje morali operirati zlomljen nos, med pretepom pa so do smrti poteptali Ponzuja, vmes naj bi ga doletelo tudi več namernih brc.Napadalke so bile same ženske, pripoveduje zgrožena kuharica, menda naj bi tri že po nekaj sekundah prerekanja začele udrihati po Aksornnanovi in njenem izbrancu; Ponzu, ki je po besedah lastnice bolehal na srcu, je po obračunu mrtev obležal, preostali štirje mački so odnesli celo kožo. Kakor v prejšnjih napadih na priseljence azijskega rodu so mimoidoči le nemo in križemrok opazovali nasilno dogajanje ter potrdili kronično pomanjkanje sočutja, nekateri pa so s pametnimi telefoni snemali obračun.