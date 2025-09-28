V pričakovanju tajfuna evakuacija 250.000 ljudi (FOTO)

V Vietnamu pred za danes predvidenim prihodom tajfuna Bualoi načrtujejo evakuacijo prebivalcev obalnih območij. Nevihta, že deseta, ki bo letos prizadela Vietnam, je trenutno na morju, potem ko je na Filipinih v soboto zahtevala najmanj 11 življenj.

Po napovedih vremenoslovcev naj bi tajfun kopno dosegel drevi po lokalnem času z vetrovi okoli 133 kilometrov na uro. V Danangu, največjem mestu v osrednjem delu Vietnama, nameravajo oblasti evakuirati več kot 210.000 prebivalcev, v obalnem mestu Hue več kot 32.000, več kot 15.000 pa v mestu Ha Tinh.

Na območju so mobilizirali skoraj 117.000 vojakov. Zaprli so štiri nacionalna letališča, vse ribiške ladje, ki so plule na predvideni poti tajfuna, pa so poklicali v pristanišča.

Vodja vietnamskega centra za hidrometeorološke napovedi Mai Van Khiem je opozoril, da gre za hitro premikajočo se nevihto zelo velike intenzivnosti, ki zajema obsežno območje in bi lahko velike povzročila poplave in zemeljske plazove.

Po podatkih ministrstva za kmetijstvo je v prvih sedmih mesecih leta v Vietnamu zaradi naravnih nesreč umrlo ali je pogrešanih več kot 100 ljudi. Gospodarska škoda je bila ocenjena na 21 milijonov dolarjev.

Septembra lani pa je Vietnam utrpel gospodarsko škodo v višini 3,3 milijarde dolarjev zaradi tajfuna Yagi, ki je pustošil po severu države in povzročil smrt več sto ljudi.

Posledice divjanja tajfuna na Filipinih. FOTO: Handout Afp

