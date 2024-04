V prestižni stanovanjski soseski ob hiši nakopičil 7 ton smeti

V prestižni stanovanjski soseski Fairfax v ameriškem mestu Los Angeles so si lahko končno oddahnili – in zadihali s polnimi pljuči. Z dvorišča ene od tamkajšnjih hiš so namreč odstranili kar sedem ton smeti, med katerimi so bile tudi takšne z vnetljivimi in nevarnimi snovmi.

Ob tem se mnogim zastavlja vprašanje, kako je lahko stanovalec živel ob tolikšni količini odpadkov. Da ta del Fairfaxa počasi postaja smetišče, pa so prebivalci odgovorne že dlje opozarjali. »Čedalje slabše je postajalo. Smrad je vse hujši, polno je bilo muh in druge golazni,« je za lokalno televizijsko postajo povedala soseda Rebecca Yale. Ko so policisti sredi tedna tik pred začetkom odstranjevanja smeti potrkali na vrata hiše, lastnika ni bilo doma.

Da mora smeti odstraniti, so ga prvič pozvali že leta 2014, nato pa še tri leta pozneje. Zoper njega so sprožili kazenski postopek, a so ga leta 2019 opustili. Moški naj bi imel duševne težave, njegovi sosedje pa domnevajo, da tam sploh ni živel, ampak je posestvo uporabljal izključno za smetišče. Oglasila se je tudi njegova sestra, ki je povedala, da je hišo pred leti kupila za brata in da bo zdaj razmere uredila.