V potresu z magnitudo 7,3 tudi smrtne žrtve, po ulicah naj bi ležala trupla (VIDEO)

Tihomorsko otoško državo Vanuatu je danes stresel močan potres z magnitudo 7,3 ter povzročil veliko škodo na infrastrukturi in stavbah, vključno s poslopjem, ki v prestolnici Port Vila gosti veleposlaništvo ZDA in drugih držav. Glede na nekatera poročila naj bi terjal tudi smrtne žrtve.

Središče potresa je bilo po podatkih ameriškega geološkega inštituta (USGS) na globini 57 kilometrov, približno 30 kilometrov od obale glavnega otoka Efate. Tla so se stresla malo pred 13. uro po lokalnem času. Pristojne oblasti so razglasile opozorilo pred cunamijem, a so kmalu zatem javili, da je nevarnost minila.

Tudi smrtne žrtve

Glede na nepotrjena poročila naj bi potres terjal tudi smrtne žrtve. Francoska tiskovna agencija AFP navaja besede očividcev o truplih v Port Vili, britanski BBC pa piše, da je umrl najmanj en človek, več naj bi bilo ranjenih.

Iz mesta sicer poročajo o obsežni škodi, ki jo je potres povzročil na stavbah in drugi infrastrukturi. Posnetki na družbenih medijih prikazujejo zrušena poslopja, poškodovana vozila in tudi škodo v notranjosti več stavb. Zrušila naj bi se najmanj dva mostova, prebivalci poročajo o plazovih in težavah v delovanju mobilnih omrežij.

Ameriško veleposlaništvo do nadaljnjega zaprto

Med huje poškodovanimi poslopji je veleposlaništvo ZDA, ki zaradi tega do nadaljnjega ostaja zaprto. Ameriško predstavništvo na Papui Novi Gvineji je javilo, da je škoda precejšnja.

Isto poslopje gosti tudi veleposlaništva in predstavništva nekaj drugih držav, med drugim Francije in Nove Zelandije. Ameriško naj bi se nahajalo v pritličju in utrpelo največjo škodo, navedbe prebivalcev navaja AFP.

Na Vanuatuju, kjer živi približno 320.000 ljudi, so sicer potresi pogosti, saj otočje leži ob t. i. ognjenem obroču, območju z intenzivno tektonsko dejavnostjo. Glede na poročilo ZN je Vanuatu ena od držav, najbolj podvrženih naravnim nesrečam, kot so potresi, neurja, poplave in cunamiji.