V potresu več kot 1.700 mrtvih, na ulicah vonj razpadajočih trupel (FOTO, VIDEO)

Skoraj 60 ur po močnem potresu z magnitudo 7,7, ki je v petek prizadel Mjanmar, so reševalci iz ruševin porušene šole v regiji Sagaing na severu države rešili še štiri preživele. Izpod iste stavbe so našli tudi eno truplo, je sporočila mjanmarska gasilska služba. Potres, ki je prizadel tudi sosednje države, je vzel najmanj 1.700 življenj, več sto ljudi pa še vedno pogrešajo.

Reševanja se nadaljujejo tudi v sosednji Tajski, kjer je v prestolnici Bangkok zaradi porušitve nebotičnika, ki je bil še v gradnji, umrlo najmanj 18 ljudi. Pogrešanih ostaja še 76 delavcev.

Potres je stresel območje blizu drugega največjega mjanmarskega mesta Mandalay, vzdolž prelomnice Sagaing. Zaradi plitvega žarišča, le 10 kilometrov pod površjem, so bile posledice na površju še posebej uničujoče.

Reševanja z golimi rokami, bolnišnice preobremenjene

Čeprav reševalna prizadevanja potekajo od petka, je zaradi težke dostopnosti do najbolj prizadetih območij veliko ljudi še vedno ujetih pod ruševinami. V številnih krajih prebivalci poskušajo preživele izkopati z golimi rokami, saj pomoč prihaja počasi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da so bolnišnice na robu zmogljivosti, Svetovni program za hrano pa poroča, da na tisoče ljudi živi brez hrane, strehe nad glavo in zdravil.

Reševalci nesejo truplo umrle osebe. FOTO: Stringer Reuters

»Pravijo, da pomoč prihaja, a ljudje še vedno trpijo,« je za BBC povedala učiteljica iz Mandalaya. Njen prijatelj iz bližnjega mesta Sagaing pa je dodal, da ulice preveva vonj po razpadajočih truplih.

V soboto zvečer so v prestolnici Naypyidaw po 36 urah iz ruševin bolnišnice rešili starejšo žensko, v Mandalayu pa je bilo iz porušenega stanovanjskega bloka rešenih 29 ljudi.

Popotresni sunki in novo uničenje

Le 12 minut po prvem potresu je regijo stresel še en, z magnitudo 6,4, katerega žarišče je bilo južno od mesta Sagaing. V nedeljo je območje znova stresel potres z magnitudo 5,1 severozahodno od Mandalaya. V Bangkoku, kjer mehka tla povečajo učinek tresenja, se je zaradi potresa zrušila nedokončana stolpnica, pod katero je ostalo ujetih več deset delavcev.

Reševalci na žerjavu med iskanjem in reševanjem na kraju, kjer se je v Bangkoku zrušila stavba. FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp

Podpredsednik tajske vlade Anutin Charnvirakul je dejal, da so reševalci pod ruševinami zaznali znake življenja, a so ti šibki. Preiskava je pokazala tudi morebitne nepravilnosti v uporabljenem jeklu.

Mednarodna pomoč prihaja

Več držav je že poslalo pomoč v Mjanmar: Kitajska je tja napotila 82-člansko reševalno ekipo, iz Hongkonga je v nedeljo prispela 51-članska ekipa, Indija je poslala letalo z reševalci in nujno pomočjo, Malezija je napovedala 50-člansko ekipo, pomoč prihaja tudi iz Filipinov, Vietnama, Indonezije, Irske, Južne Koreje, Rusije, Nove Zelandije, ZDA in Združenega kraljestva, ki je obljubilo 10 milijonov funtov pomoči.

Mati in hči ležita na vzmetnici v kompleksu splošne bolnišnice v Mandalayu 31. marca 2025, tri dni po smrtonosnem potresu v Mjanmaru. FOTO: Sai Aung Main Afp

Medtem pa mjanmarska vojaška hunta, ki je na oblasti od puča leta 2021, nadaljuje z letalskimi napadi na območja, ki jih nadzorujejo prodemokratične sile. Združeni narodi so napade označili kot »povsem nesprejemljive«.

Opozicijska Nacionalna vlada enotnosti (NUG), ki predstavlja nekdanjo civilno oblast, je sporočila, da bo v potresno prizadetih območjih začasno ustavila ofenzivne vojaške operacije za obdobje dveh tednov.

Prihajajo še monsuni

Humanitarne organizacije opozarjajo, da bi se humanitarna kriza lahko še poglobila z začetkom monsunskega obdobja. »V maju nas čakajo hude padavine, dež pa se začne že aprila,« je za BBC povedala Lauren Ellery iz Mednarodnega reševalnega odbora. »Lani so poplave uničile številne domove in sanitarne objekte. Letos bi se lahko zgodba ponovila – in to v že tako opustošenih območjih.«

Pacienti ležijo na posteljah v kompleksu splošne bolnišnice v Mandalayu. FOTO: Sai Aung Main Afp

Mjanmar tako stoji pred eno najhujših humanitarnih preizkušenj zadnjih let – v državi, kjer ruševine niso le posledica naravne nesreče, ampak tudi dolgotrajne politične krize.