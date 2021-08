V potresu na Haitiju število smrtnih žrtev naraslo na več kot 700

V sobotnem potresu z magnitudo 7,2 na Haitiju je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 724 ljudji, več kot 2800 je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Po prvem potresnem sunku v soboto zjutraj po lokalnem času je otok Hispaniola, na katerem leži Haiti, streslo še več popotresnih sunkov, pri čemer je imel najmočnejši magnitudo 5,2.Potres so čutili tudi v Dominikanski republiki, ki si otok deli s Haitijem. Žarišče potresa je bilo na jugozahodnem delu Haitija na globini 10 kilometrov v okolici mesta Petit Trou de Nippes kakih 125 kilometrov zahodno od prestolnice Port-au-Prince Reševalci skušajo izpod ruševin potegniti preživele, bolnišnice na najbolj prizadetem območju pa so že polno zasedene. Haitijski premierje razglasil izredne razmere, ki bodo trajale mesec dni, ljudi je pozval, naj bodo solidarni drug z drugim in naj ne zapadejo v paniko.