V porodnišnici se obeta rekord: kar 14 medicinskih sester pričakuje otroka (FOTO)

V eni od porodnišnic v zvezni državi Wisconsin v ZDA vlada pravo otroško veselje! Vodstvo ustanove je v torek sporočilo, da kar 14 medicinskih sester z njihovega oddelka za porodništvo pričakuje naraščaj – ravno v času tedna medicinskih sester in ob ameriškem materinskem dnevu (praznujejo ga 11. maja).

Amy Bardon, vodja Centra za ženske in dojenčke v tej bolnišnici, je ta posebni trenutek označila kot »neverjeten« in »popoln krog življenja«. Dodala je, da bo za številne od teh sester to njihov prvi otrok.

»Vsaka od teh žensk je že zdaj strokovnjakinja za dojenčke, a njihova osebna izkušnja bo to strokovnost še dodatno poglobila,« je povedala Bardon. »Navdušena sem nad vsako izmed njih in potjo, na katero stopajo. Upam, da bodo imele poseben teden medicinskih sester in nepozaben materinski dan.«

Skupaj v novem poglavju življenja

V sporočilu za javnost so še zapisali, da njihove medicinske sestre niso le visoko usposobljene strokovnjakinje z dolgoletnimi izkušnjami, ampak tudi učiteljice, zagovornice in zaupanja vredne partnerke, ki novopečenim staršem nudijo podporo in samozavest že od prvega dne.

Na porod k svojim – podpora tudi na drugi strani postelje

Bardon je poudarila, da bodo noseče sestre, ko bo napočil čas poroda, v varnih rokah svojih sodelavk – kar prinaša dodatno mero topline in medsebojne povezanosti.

»Ko bodo te čudovite ženske pripravljene sprejeti svojega otročička na svet, bodo obkrožene s svojimi prijateljicami in kolegicami. In to jim pomeni ogromno,« je dejala. »Še pred porodom pa so med seboj spletle prav posebne vezi in zelo mi je všeč, da lahko to edinstveno življenjsko izkušnjo delijo druga z drugo.«

Bolnišnica ni razkrila, kdaj naj bi sestre rodile, a jasno je, da se na oddelku za porodništvo obeta sezona, polna veselja, pričakovanj in verjetno tudi nekaj otroških solz sreče.