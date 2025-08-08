V poplavah umrlo deset ljudi, še 33 jih pogrešajo (FOTO)

V poplavah v provinci Gansu na severozahodu Kitajske je umrlo deset ljudi, še 33 jih je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poplave je povzročilo neprekinjeno močno deževje, ki se je začelo v četrtek.

Vlada province Gansu je objavila fotografije, ki prikazujejo ceste, prekrite z nanosi blata in kamenja. Lokalne oblasti so ponoči izdale najvišjo stopnjo opozorila pred poplavami, saj so tamkajšnje službe za napovedovanje vremena napovedale še več dežja v bližini Rumene reke.

V gorovju Xionglong je zapadlo 195 milimetrov dežja. Močan naliv in poplave pa so poškodovali električne napeljave in prekinile komunikacijo v tem gorskem območju. Zaradi tega je v štirih vaseh ostalo ujetih več kot 4000 ljudi.

Milijonska pomoč

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sporočil, da je glavna naloga pristojnih služb reševanje in iskanje pogrešanih. Peking bo za pomoč ob poplavah v provinci namenil 100 milijonov kitajskih juanov (12 milijonov evrov).

Reševalne ekipe iz služb za nujne primere, policije, promet, elektroenergetiko, komunikacijo in zdravstvenih oddelkov so bile napotene v provinco za iskanje pogrešanih, evakuacijo preostalih prebivalcev in z namenom, da preprečijo nadaljnje nesreče.

Močno deževje in nalivi so ta teden zajeli tudi jug države. Sedem ljudi je umrlo v zemeljskem plazu v provinci Guangdong.

Naravne nesreče so sicer na Kitajskem pogoste, še posebej poleti, ko v nekaterih regijah pade ogromna količina padavin. Prejšnji mesec je po neurju z obilnim deževjem na severu Pekinga življenje izgubilo 44 ljudi.

