NA KITAJSKEM

V poplavah umrlo deset ljudi, še 33 jih pogrešajo (FOTO)

Lokalne oblasti so ponoči izdale najvišjo stopnjo opozorila pred poplavami.
Fotografija: S Kitajske prihajajo grozljivi posnetki. FOTO: Afp
Odpri galerijo
S Kitajske prihajajo grozljivi posnetki. FOTO: Afp

B. K. P., STA
08.08.2025 ob 15:00
B. K. P., STA
08.08.2025 ob 15:00

Poslušajte

Čas branja: 1:55 min.

V poplavah v provinci Gansu na severozahodu Kitajske je umrlo deset ljudi, še 33 jih je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poplave je povzročilo neprekinjeno močno deževje, ki se je začelo v četrtek.

Vlada province Gansu je objavila fotografije, ki prikazujejo ceste, prekrite z nanosi blata in kamenja. Lokalne oblasti so ponoči izdale najvišjo stopnjo opozorila pred poplavami, saj so tamkajšnje službe za napovedovanje vremena napovedale še več dežja v bližini Rumene reke.

V gorovju Xionglong je zapadlo 195 milimetrov dežja. Močan naliv in poplave pa so poškodovali električne napeljave in prekinile komunikacijo v tem gorskem območju. Zaradi tega je v štirih vaseh ostalo ujetih več kot 4000 ljudi.

Milijonska pomoč

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sporočil, da je glavna naloga pristojnih služb reševanje in iskanje pogrešanih. Peking bo za pomoč ob poplavah v provinci namenil 100 milijonov kitajskih juanov (12 milijonov evrov).

Reševalne ekipe iz služb za nujne primere, policije, promet, elektroenergetiko, komunikacijo in zdravstvenih oddelkov so bile napotene v provinco za iskanje pogrešanih, evakuacijo preostalih prebivalcev in z namenom, da preprečijo nadaljnje nesreče.

Močno deževje in nalivi so ta teden zajeli tudi jug države. Sedem ljudi je umrlo v zemeljskem plazu v provinci Guangdong.

Naravne nesreče so sicer na Kitajskem pogoste, še posebej poleti, ko v nekaterih regijah pade ogromna količina padavin. Prejšnji mesec je po neurju z obilnim deževjem na severu Pekinga življenje izgubilo 44 ljudi.

FOTO: Afp
FOTO: Afp

FOTO: Afp
FOTO: Afp

FOTO: Afp
FOTO: Afp

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Kitajska poplave reševanje mrtvi pogrešani

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.