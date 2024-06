V poplavah umrl gasilec (FOTO)

V Nemčiji so davi našli truplo gasilca, ki ga je odnesla voda med sobotno reševalno akcijo na Bavarskem. Obilno deževje se na jugu Nemčije nadaljuje tudi danes. Na Bavarskem sta zaradi naraslih voda popustila dva jezova, zaradi vodne ujme so v desetih okrožjih že razglasili izredne razmere.

Gasilec je skupaj s tremi kolegi v gumijastem čolnu v mestu Pfaffenhofen na Bavarskem reševal družino na močno poplavljenem območju, ko se je plovilo prevrnilo. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so njegovo truplo našli zgodaj davi. Ostale tri gasilce so rešili.

V okrožju Pfaffenhofen an der Ilm sta danes zaradi naraslih voda popustila tudi jezova na reki Paar, ki je pritok Donave, so sporočile lokalne oblasti.

Velik del južne Nemčije so v petek zajele obilne padavine, ki so povzročile poplave. Reke so prestopile bregove v več mestih, prebivalce pa so iz poplavljenih domov morali reševati tudi s helikopterjem. Več sto ljudi je bilo evakuiranih. V Memmingenu zahodno od Münchna so evakuirali zapor, okoli sto zapornikov pa so sprejele bližnje ustanove.

V desetih okrožjih na Bavarskem so zaradi vodne ujme doslej razglasili izredne razmere.

Deževje tudi danes povzroča težave v železniškem prometu

Močne padavine tudi danes povzročajo težave v železniškem prometu, predvsem na Bavarskem in v Baden-Württembergu. Med drugim je prekinjen železniški promet med Stuttgartom in Münchnom, številni vlaki imajo zamude. Nemške železnice ljudem svetujejo, naj se ne podajajo na pot, če ni nujno.

V 24 urah je ponekod padlo več dežja od mesečnega povprečja. V Kissleggu v Baden-Württembergu je v petek v enem dnevu padlo 130 milimetrov dežja, medtem ko v povprečju tam zabeležijo 118 milimetrov dežja na mesec.

V Bad Wörishofnu na Bavarskem je v 24 urah padlo 129 milimetrov, v povprečju pa 101 milimeter na mesec, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na podatke meteoroloških služb.

Nemška meteorološka služba tudi za danes napoveduje nevihte in obilno deževje na jugu Nemčije. Padavine naj bi danes še posebej prizadele Švabske Alpe južno od Stuttgarta ter območje okoli Augsburga, Nürnberga, Bamberga in Regensburga, še poroča dpa.