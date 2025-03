V petek poslabšanje, danes iz Vatikana redkobesedni o papeževem zdravju

Papež Frančišek je po dihalni stiski, ki jo je utrpel v petek zvečer, preživel mirno noč v bolnišnici Gemelli, kjer se že dva tedna zdravi zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih, so danes zjutraj sporočili iz Vatikana. Drugih informacij o papeževem zdravstvenem stanju niso posredovali.

»Papež je preživel mirno noč in počiva,« so sporočili iz Vatikana, medtem ko glede prognoze ostajajo zadržani.

Papež je imel v petek izolirano krizo bronhospazma, zaradi katere je bruhal, njegovo respiratorno stanje pa se je hitro poslabšalo. Nemudoma so ga oskrbeli s kisikom prek mehanske ventilacije, na kar se je dobro odzval. Šlo je za neinvazivne posege, so v petkovem večernem poročilu sporočili iz Vatikana. Vatikanski viri so v petek sporočili tudi, da bodo potrebovali od 24 do 48 ur, da bodo lahko ocenili posledice dihalne stiske na papeževo zdravstveno stanje.

88-letnega papeža, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico. Pred enim tednom je utrpel prvo dolgotrajno dihalno stisko.