V parlamentu prepovedali alkohol

Restavracije in bari v spodnjem domu britanskega parlamenta od sobote ne bodo smeli več točiti alkohola. Predsednik spodnjega domaje sporočil, da so takšno odločitev sprejeli, ker je bila v Londonu razglašena druga stopnja protikoronskih ukrepov.Preberite tudi:»Poslanci predstavljajo območja iz različnih kategorij, kjer najvišja pomeni zaprtje barov, zato sem ukazal ustavitev prodaje alkohola v spodnjem domu,« je svojo odločitev pojasnil Hoyle. Poslanci in drugi zaposleni v parlamentu tako do nadaljnjega ne bodo mogli kupiti alkoholnih pijač ne glede na to, ali bi si kakšen kozarček privoščili ob jedi.V Veliki Britaniji se je tako kot v večini evropskih držav situacija zaradi novega koronavirusa v zadnjih tednih močno poslabšala. Premierje predstavil tristopenjski sitem, ki je državo razdelil na območja srednjega, visokega in zelo visokega tveganja. Z višanjem stopnje tveganja so strožji ukrepi in omejevanje javnega življenja.Pritisk na bolnišnice v Veliki Britaniji je večji kot konec marca, ko so razglasili karanteno. Oblasti so zato mobilizirale osebje treh poljskih bolnišnic.O prepovedi točenja alkohola razmišljajo tudi v drugih državah. V Nemčiji so tako med drugim poleg nošenja mask na vseh javnih površinah z velikim številom ljudiin omejitev delovanja gostinskih lokalov.