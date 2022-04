V Odesi ubitih pet ljudi, v Mariupolu 20 trupel leži na glavni ulici

Upanje, da bi v Ukrajini ob pravoslavni veliki noči potihnilo orožje, se ni uresničilo, za kar Kijev in Moskva obtožujeta drug drugega. Po navedbah Kijeva ruske sile krepijo napade vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine, nadaljuje pa se tudi obstreljevanje Mariupolja. Iz slednjega so sicer danes poskušali izvesti evakuacije, a neuspešno.

Da so spopadi z ruskimi silami danes siloviti ter da upanja na velikonočno premirje praktično ni več, so potrdile oblasti v več vzhodnih regijah. Zaradi nevarnosti so večinoma odpovedali nocojšnje tradicionalne velikonočne cerkvene obrede ter odredili nočno policijsko uro, ljudje pa bodo lahko dve osrednji maši spremljali po televiziji.

Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je na Telegramu obenem zapisal, da je uspelo Ukrajincem v petek znova zavzeti tri vasi v bližini meje z Rusijo in iz njih pregnati ruske vojake. Gre za vasi Bezruki, Slatine in Prudjanka. Kot je še dodal, ruska stran medtem napada tudi stanovanjske soseske, pri čemer je bilo ubitih več ljudi.

Da nasilje ne pojenja, ampak se še stopnjuje, je prav tako na Telegramu danes potrdil tudi guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj. Kot je zapisal, obstreljevanje ne poneha, ruske sile pa med drugim nadaljujejo napade na mesti Rubižne in Severnodoneck, ki so terjali nova življenja. Kot je sicer dodal, Rusi ne beležijo večjih uspehov na vzhodni fronti.

Slednje je danes zatrdil tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič. Rusija po njegovih besedah med drugim že šest dni skuša »razviti ofenzivo« na mesto Huljajpole na severu regije Doneck, a ji to nikakor ne uspe. Svoje napore sicer ruska vojska osredotoča predvsem na območje Kramatorska in Slovjanska na vzhodu regije Doneck, je še povedal.

Tudi britanska obveščevalna služba je danes zjutraj ocenila, da ruske enote v zadnjih 24 urah niso dosegle večjih uspehov. V poročilu so Britanci navedli, da si ruske zračne in pomorske sile zaradi učinkovitosti ukrajinske zračne in pomorske obrambe niso uspele zagotoviti prevlade, kar je zmanjšalo njihovo zmožnost opaznejšega napredka.

Generalštab ukrajinske vojske pa je davi sporočil, da so ruske enote ponoči še okrepile napade v Donbasu. »V smeri Donecka sovražnik izvaja ofenzivne akcije vzdolž celotne frontne črte,« je v svojem poročilu o razmerah sporočil ukrajinski generalštab.

20 trupel na glavni ulici Mariupola

Ruska vojska je s svoje strani danes sporočila, da je v Ukrajini z raketami in taktičnim orožjem uspela uničiti več kot 20 skladišč streliva. Poleg tega naj bi ruski sistemi zračne obrambe na območju Nove Dmitrovke in Harkova med drugim sestrelili ukrajinski lovec Su-25, ponoči pa še 15 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Rusi naj bi obenem okrepili tudi pritisk na južne dele fronte. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske so ruska letala obstreljevala Mariupolj, ruske sile pa še naprej blokirajo ukrajinske enote na območju tamkajšnje jeklarne Azovstal.

Da je jeklarna tarča novih ruskih zračnih napadov in topniškega obstreljevanja, je kasneje v video posnetku potrdil Arestovič in dodal, da skušajo Rusi očitno še naprej vdreti v ogromen industrijski kompleks, ki predstavlja še zadnjo utrdbo ukrajinskega odpora v Mariupolju - čeprav je ruski predsednik Vladimir Putin v četrtek javno pozval, da se napad na Azovstal prekine in da namesto tega kompleks popolnoma blokirajo.

V tem obleganem južnem pristaniškem mestu, kjer že več tednov potekajo intenzivni spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami, je medtem še vedno ujetih več deset tisoč ljudi. Iz mesta so že pred dnevi prišli satelitski posnetki domnevnih množičnih grobišč, danes ponoči pa po poročanju BBC tudi nazorni posnetki, na katerih je videti trupla več kot 20 civilistov, ki ležijo na eni glavnih mestnih ulic.

Ukrajinske oblasti so zjutraj sporočile, da bodo danes znova skušale vzpostaviti koridor za evakuacijo civilistov iz tega mesta. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščukova je na Telegramu zapisala, da bodo skušali evakuirati ženske, otroke in starejše. Ob tem je pozvala ljudi, naj se zberejo blizu nakupovalnega središča Port City, kjer naj bi se evakuacija v smeri Zaporožja začela okoli poldneva.

A po več urah prizadevanj so lokalne oblasti sporočile, da je poskus evakuacije znova propadel, za kar da so krive ruske sile, ki naj bi ljudi, ki so želeli oditi, razgnale in prestrašile z izjavami, da bodo tarča napadov.

V Odesi ubitih pet ljudi

Popoldne so z juga Ukrajine prišle še informacije o ruskem raketnem napadu na veliko pristaniško mesto Odesa, v katerem je bilo ubitih najmanj pet ljudi, med njimi trimesečni dojenček, in ranjenih 18, je sporočil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak in dodal, da bo število žrtev še naraslo. Rakete naj bi zadele vojaški objekt in dve večstanovanjski zgradbi. Napadi na Odeso doslej niso bili pogosti.